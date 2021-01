PARTS de France, d’Espagne et du Portugal ont été contraints d’arrêter de vacciner Covid car ils sont à court de fournitures.

Les autorités de Paris, Madrid et Lisbonne ont suspendu leur déploiement de vaccin contre le coronavirus alors que la crise due à une pénurie de doses s’intensifie.

😷 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour

Cela survient alors que l’UE a intensifié une querelle amère sur la distribution de vaccins et a menacé d’arrêter les exportations de millions de jabs vitaux du bloc, y compris vers le Royaume-Uni.

La dispute furieuse sur l’offre a alimenté les craintes d’une «guerre commerciale» des vaccins entre la Grande-Bretagne et Bruxelles.

En France, les régions représentant un tiers de la population du pays ont suspendu les nouvelles vaccinations jusqu’à quatre semaines, rapporte le Financial Times.

Le délai a été imposé pour permettre aux personnes de recevoir une deuxième injection du vaccin Pfizer / BioNtech.

GUERRE DES VACCINS

Le programme de vaccination du Portugal sera retardé jusqu’à deux mois, avec des problèmes de livraison, ce qui signifie que le pays recevra la moitié de l’offre prévue d’ici mars.

Et mercredi, la région espagnole de Madrid a annoncé qu’elle appelait à l’arrêt de son programme pendant 10 jours.

Cela vient comme il a été annoncé qu’un nouveau coup Covid pour la Grande-Bretagne est efficace dans 89,3% des cas.

Soixante millions de doses du vaccin Novavax seront produites sur Teesside – alors que l’UE tente de réduire les exportations de jabs.

Le vaccin Novavax doit encore être approuvé par l’organisme britannique de réglementation des médicaments, la MHRA.

Dans une escalade extraordinaire des tensions sur les approvisionnements, Bruxelles s’apprête à présenter aujourd’hui son plan d’interdiction d’exportation de vaccins.

Le «mécanisme de transparence des exportations de vaccins» de la Commission européenne pourrait empêcher des millions de doses de Pfizer d’entrer en Grande-Bretagne en quelques jours.

Les entreprises pharmaceutiques seraient obligées de demander des autorisations pour expédier des vaccins hors de l’UE qui ont également été commandés par Bruxelles.

La Grande-Bretagne s’attend à près de 3,5 millions de doses de Pfizer au cours des trois prochaines semaines, alors que le gouvernement vise à vacciner plus de 13 millions de personnes de plus de 70 ans et d’agents de santé de première ligne d’ici la mi-février.

La décision de l’UE intervient après qu’une dispute amère avec AstraZeneca ait explosé en raison de son manque d’approvisionnement en vaccins au bloc.

Le géant pharmaceutique anglo-suédois aurait déclaré à l’UE qu’il ne pouvait délivrer que 25 millions des 100 millions de doses attendues par le bloc au premier trimestre 2021, accusant des problèmes de production dans une usine belge.

La ministre de la Santé de la Commission européenne, Stella Kyriakides, a demandé à AstraZeneca de détourner les approvisionnements en vaccins de ses deux usines d’Oxfordshire et de Staffordshire vers le continent sous peine de sanctions financières et légales.

Environ 13 pour cent des adultes au Royaume-Uni ont déjà reçu au moins une injection de vaccin, la moyenne de l’UE ne dépassant que 2 pour cent.

Hier, Bruxelles a ordonné un raid sur l’usine de vaccins d’AstraZeneca en Belgique pour vérifier qu’elle ne ment pas sur les retards de production.

La Commission européenne a envoyé des inspecteurs de l’agence belge des médicaments dans l’usine.

Un responsable de l’UE a déclaré: « Nous voulons voir si ce qu’on nous dit est correct ou non ».

Pendant ce temps. Boris Johnson a rejeté les craintes quant à l’efficacité du vaccin Astrazeneca après que l’organisme de vaccination allemand a déclaré qu’il ne devrait pas être approuvé pour une utilisation chez les plus de 65 ans.

Le Premier ministre et Public Health England ont déclaré qu’ils étaient convaincus que le vaccin Oxford / Astrazeneca fonctionnait sur les personnes âgées, malgré des questions sur la quantité de données sur les tests.

Boris a insisté sur le fait que le jab Oxford / Astrazeneca était « un bon vaccin et j’en suis donc très confiant ».

Il a ajouté: «Les preuves qu’ils ont fournies sont qu’ils pensent que c’est efficace dans tous les groupes d’âge.

« Il fournit une bonne réponse immunitaire dans tous les groupes d’âge, donc je ne suis pas d’accord avec [the German decision] ».

L’Agence européenne des médicaments (EMA) doit annoncer aujourd’hui sa décision d’approuver le vaccin Astrazeneca.