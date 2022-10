La France, le Portugal et l’Espagne abandonnent les projets de pipeline ibérique et conviennent d’un corridor sous-marin

Les dirigeants de la France, du Portugal et de l’Espagne ont déclaré jeudi qu’ils avaient convenu de remplacer un projet de connexion par gazoduc entre la péninsule ibérique et la France par un “corridor d’énergie verte” sous-marin qui transporterait à terme de l’hydrogène.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déclaré que le plan était de connecter la péninsule ibérique à la France et au marché européen de l’énergie au moyen d’un pipeline de Barcelone en Espagne à travers la mer Méditerranée jusqu’à Marseille en France. Il a dit qu’il pourrait être utilisé pour transporter temporairement du gaz naturel, avant qu’il ne commence à transporter de l’hydrogène.

Sánchez a fait cette annonce après que les dirigeants des trois pays se sont rencontrés à Bruxelles où ils assistent à un sommet de l’Union européenne.

Aucun échéancier ni estimation des coûts n’ont été annoncés.

LE FRANÇAIS MACRON S’OPPOSE AU NOUVEAU GAZODUC IBÉRIQUE

S’exprimant à son arrivée au siège du Conseil européen, le président français Emmanuel Macron a déclaré que le programme visait à désenclaver la péninsule ibérique en développant un “couloir d’énergie verte entre le Portugal, l’Espagne et la France, et à travers la France le reste de l’Europe”.

Il a déclaré que les trois pays travailleront à intensifier leurs interconnexions électriques. Macron a déclaré que le projet pourrait également ajouter des interconnexions électriques.

Dans une déclaration commune, les dirigeants ont déclaré que le pipeline maritime, baptisé BarMar, était l’option la plus directe et la plus efficace pour relier la péninsule ibérique à l’Europe centrale.

Les trois ont également convenu de conclure les interconnexions de gaz renouvelable entre le Portugal et l’Espagne, des villes du nord de la péninsule ibérique de Celourico da Beira à Zamora.

Ils ont exprimé leur soutien à la finalisation d’une connexion électrique à travers le golfe de Gascogne entre la France et l’Espagne et à travailler sur de nouveaux projets d’interconnexion électrique afin de parvenir à une Europe plus connectée électriquement.

L’Espagne et le Portugal avaient fait pression pour la connexion du gazoduc Midcat à travers les Pyrénées avec la promesse qu’il serait utilisé pour l’hydrogène vert à l’avenir. Mais la France s’est opposée à ce plan en disant qu’il était trop coûteux, qu’il prendrait trop de temps à construire et qu’il n’était pas la solution aux problèmes énergétiques de l’Europe.

Avec la guerre en Ukraine, l’Espagne et le Portugal avaient espéré que les connexions gazières Midcat pourraient être utilisées pour aider les pays de l’UE qui luttent pour sevrer le bloc de sa dépendance au gaz russe. La proposition a été soutenue par le chancelier allemand Olaf Scholz.

La ministre espagnole de l’Energie, Teresa Ribera, a tweeté jeudi que “l’accord pour un corridor d’énergie verte Barcelone-Marseille est une décision magnifique qui renforce la solidarité et l’engagement envers les énergies renouvelables”.

Sánchez et Macron ont déclaré que les trois dirigeants se réuniraient à nouveau les 8 et 9 décembre à Alicante, en Espagne, pour finaliser le projet, qui aura droit à un financement européen.