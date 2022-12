La France le méritait, déclare Sol Campbell à propos de la deuxième finale consécutive de la France

L’ancien footballeur anglais Sol Campbell estime que la France méritait de disputer sa deuxième finale consécutive de Coupe du Monde de la FIFA après avoir enregistré une victoire 2-0 contre le Maroc au stade Al Bayt mercredi.

Le but de Theo Hernandez à la cinquième minute et l’effort à bout portant de Randal Kolo Muani à la 79e minute ont scellé une victoire 2-0 en demi-finale pour les champions en titre et ont organisé un affrontement pour le titre contre l’Argentine dirigée par Lionel Messi au stade Lusail le 18 décembre.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

La France, entraînée par Didier Deschamps, a surmonté de nombreuses blessures à des joueurs clés avant le début du tournoi, dont l’attaquant du Ballon d’Or Karim Benzema, pour atteindre la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Ils ont maintenant la possibilité de reproduire l’Italie (1934, 1938) et le Brésil (1958, 1962) pour devenir la troisième nation à remporter deux titres consécutifs de la Coupe du Monde de la FIFA.

“Chapeau à la France. Deux finales consécutives. Peu de gens l’ont fait. Performance excellente. Ils en ont assez fait dans la journée. Ils avaient une qualité supplémentaire. Ils étaient dans les bonnes positions au bon moment. Ils ressemblaient à une équipe de meilleure qualité que le Maroc et le méritaient”, a déclaré Campbell lors de l’émission VISA Match Center sur Sports18.

Gilberto Silva, qui a remporté la Coupe du Monde de la FIFA 2002 avec le Brésil, a partagé ses réflexions sur les raisons pour lesquelles le Maroc, la première nation africaine et arabe à atteindre les quatre derniers du tournoi, a perdu la demi-finale face à la France alors qu’il conservait plus de possession tout au long du tournoi. le match.

“Ils ont dû se pousser et essayer de marquer un but pour égaliser mais ça n’a pas marché. Au final, la qualité des joueurs français, ils ont été très solides derrière et n’ont pas donné beaucoup d’occasions.”

Le Maroc, qui a réalisé une course de rêve dans le tournoi en battant des équipes plus fortes comme la Belgique, l’Espagne et le Portugal, a encore une éliminatoire pour la troisième place à jouer contre la Croatie, perdante de la première demi-finale, le 17 décembre.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici