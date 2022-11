La France lance un avertissement à l’Italie concernant les migrants

Rome a fait preuve d’un “manque d’humanité” en rejetant un navire transportant des migrants, selon le ministre français des Affaires étrangères

Il y aura des conséquences pour l’Italie si elle continue à refouler les migrants sauvés de la mer Méditerranée, a déclaré la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna.

Le nouveau gouvernement de Rome a interdit à l’Ocean Viking, un navire contenant 234 migrants qui avaient été secourus en mer, d’entrer dans les ports italiens le mois dernier. Colonna a décrit ce comportement comme un “forte déception” dans une interview au journal Le Parisien samedi. “La décision est choquante” elle a ajouté.

“L’Italie ne respecte ni le droit international ni le droit maritime”, dit-elle, insistant sur le fait que le navire transportant des personnes en détresse du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord devait être accepté par le port le plus proche, qui était italien.

« À cause du refus obstiné et du manque d’humanité de l’Italie », La France a dû autoriser le navire à accoster, a noté le ministre des Affaires étrangères. L’Ocean Viking, exploité par le groupe français SOS Méditerranée, est entré vendredi dans le port de Toulon, dans le sud-est de la France.

Lire la suite L’UE “ne peut pas permettre” les tensions entre la France et l’Italie, selon un haut responsable

Une déclaration du Premier ministre italien Giorgia Meloni, qui a affirmé qu’il était du devoir de Paris depuis le début d’accepter le navire, a été « en totale contradiction avec nos échanges », Colonna a insisté.

“Il y aura des conséquences si l’Italie persiste dans cette attitude”, a-t-elle prévenu.

Colonna a également noté que la France avait déjà gelé son précédent plan d’accueil de 3 500 demandeurs d’asile, qui se trouvent actuellement en Italie, et renforcé les contrôles à la frontière franco-italienne en réponse aux actions de Rome.

Meloni, qui est arrivé au pouvoir sur la promesse de réprimer l’immigration clandestine, avait auparavant dénoncé la décision de Paris comme “agressif” et trahir le « Dynamique européenne… de solidarité et de partage.

L’impasse suscite de vives inquiétudes à Bruxelles, le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, déclarant samedi que l’UE “cne permet pas à deux États membres [to be] se battre en public et créer encore une autre méga crise politique sur la migration.