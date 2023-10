La France lance la vaccination contre la grippe aviaire, ce qui entraîne des restrictions aux importations aux États-Unis et au Japon

La France a commencé lundi à vacciner les canards contre la grippe aviaire pour tenter d’endiguer le virus qui a tué des millions d’oiseaux dans le monde, une décision qui a incité les États-Unis à imposer des restrictions commerciales sur les importations françaises de volaille.

La France fait partie des pays les plus touchés par une propagation mondiale sans précédent de la grippe aviaire hautement pathogène, communément appelée grippe aviaire, qui a perturbé l’approvisionnement en viande de volaille et en œufs et fait monter les prix en flèche dans de nombreuses régions du monde au cours des dernières années.

Les ravages causés à ses troupeaux et la crainte que le virus puisse muter en un virus transmissible à l’homme ont incité le gouvernement à lancer une campagne nationale de vaccination, ce qui en fait le premier pays exportateur de volaille à le faire.

Les premiers vaccins ont été administrés lundi matin à des canards dans une ferme des Landes, région du sud-ouest de la France, en présence du ministre français de l’Agriculture, Marc Fesneau.

LIRE| Crise de la grippe aviaire : le gouvernement va accélérer les vaccins face aux craintes liées à la pénurie de poulets et d’œufs

Au total, quelque 64 millions de canards devront être vaccinés sur un an pour un coût total de 96 millions d’euros (102 millions de dollars), dont 85 % seront financés par l’État, ont indiqué les producteurs.

« Ce plan de vaccination… est une première mondiale : son objectif est de protéger tous les oiseaux d’élevage et doit mettre un terme à l’abattage préventif des animaux avec lesquels plus personne ne veut vivre », a déclaré le groupe de producteurs de canards et de foie gras CIFOG. dans un rapport.

De plus en plus de gouvernements envisagent la vaccination comme moyen de contenir la grippe aviaire hautement contagieuse. Cependant, les barrières commerciales que cette vaccination peut entraîner ont rendu les grands exportateurs de volailles réticents à vacciner leurs oiseaux.

Bulletin Tous les jours SA Argent Quotidien La plus grande actualité commerciale, économique et boursière du jour. S’inscrire

Les États-Unis ont déclenché des restrictions sur les importations de volailles françaises à partir du 1er octobre, invoquant un risque d’introduction du virus dans le pays.

LIRE | La Namibie interdit les importations de volailles d’Afrique du Sud en raison de la grippe aviaire

Les oiseaux vaccinés peuvent ne pas présenter de signes d’infection, ce qui signifie qu’il est impossible de déterminer si le virus est présent dans un troupeau, a déclaré vendredi le ministère américain de l’Agriculture (USDA).

Par ailleurs, un haut responsable du ministère japonais de l’Agriculture a déclaré à l’AFP que Tokyo suspendrait les importations de produits avicoles français après le début de la campagne de vaccination.