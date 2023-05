La France interdit officiellement certains vols court-courriers afin que les trains puissent être utilisés | Nouvelles du monde

Les liaisons entre Paris, Nantes, Lyon et Bordeaux ont été affectées par la nouvelle interdiction (Photo: EPA) La France est devenue le premier pays à interdire les vols intérieurs court-courriers vers des endroits où les gens pourraient utiliser les chemins de fer à la place. Les législateurs ont voté pour supprimer les itinéraires où un train peut amener les passagers à leur destination en moins de deux heures et demie en 2021. Mais certaines compagnies aériennes ont demandé à la Commission européenne de vérifier si la décision était légale, et elle n’est entrée en vigueur que maintenant. La nouvelle règle supprimera les liaisons entre Paris, Nantes, Lyon et Bordeaux mais les vols de correspondance utilisant ces aéroports ne seront pas affectés. La loi précise que les services ferroviaires desservant le même itinéraire doivent être fréquents, opportuns et suffisamment bien connectés pour répondre aux besoins des personnes qui autrement voyageraient par avion. Les critiques ont qualifié l’application de l’interdiction de simplement « symbolique », d’autant plus que ces routes n’ont été desservies par aucune compagnie aérienne depuis 2020, lorsque la pandémie a dévasté l’industrie du voyage. Cependant, davantage de voyages pourraient être inclus à l’avenir, l’UE ayant stipulé que la loi devrait être révisée après trois ans. Un groupe créé par le président Emmanuel Macron a initialement proposé une interdiction plus sévère (Photo: Shutterstock) Le chef par intérim du groupe industriel Airlines for Europe, Laurent Donceel, a déclaré à l’AFP que les gouvernements devraient plutôt soutenir « des solutions réelles et significatives » pour lutter contre l’effet des émissions de carbone. Il a ajouté que Bruxelles a constaté que « l’interdiction de ces voyages n’aura que des effets minimes » sur la production de CO2. Et pourtant, certains écologistes estiment que les mesures ne vont pas assez loin, notamment la Convention citoyenne française pour le climat. Le groupe, créé par le président français Emmanuel Macron en 2019, avait initialement appelé le gouvernement à supprimer les itinéraires d’avion où existaient des trajets en train de moins de quatre heures. Plus: Tendance

Mais cette limite a été réduite à l’actuelle de deux heures et demie, après les objections de certaines des régions concernées et d’au moins une compagnie aérienne. Le groupe de consommateurs français UFC-Que Choisir, qui a soutenu le plan de quatre heures, a déclaré: « En moyenne, l’avion émet 77 fois plus de CO2 par passager que le train sur ces itinéraires, même si le train est moins cher et le temps perdu est limité à 40 minutes.’ À l’inverse, le gouvernement britannique semble aller dans la direction opposée – réduire de moitié les droits aériens intérieurs (APD) à 6,50 £ à partir du 1er avril. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

Lorsque le chancelier de l'époque, Rishi Sunak, a annoncé le changement en octobre 2021, il a déclaré: « En ce moment, les gens paient plus pour les vols aller-retour à l'intérieur et entre les quatre nations du Royaume-Uni qu'ils ne le font lorsqu'ils rentrent chez eux depuis l'étranger. » Les vols court-courriers sont considérés comme l'un des pires contrevenants au CO2 car le décollage et l'atterrissage consomment le plus de carburant. Mais M. Sunak a précédemment fait valoir que la plupart des émissions provenaient de voyages internationaux plutôt que nationaux. Les politiciens français débattent également actuellement de la manière de réduire les émissions des jets privés. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]

Lien source

