La France interdit les vols court-courriers

La mesure contribuera soi-disant à éviter le changement climatique, mais les critiques disent qu’elle aura peu d’impact

Une interdiction française des vols intérieurs court-courriers est entrée en vigueur après avoir été approuvée par la Commission européenne. Les jets privés ne seront pas concernés par le plan de réduction de carbone.

En vertu d’un décret gouvernemental publié mardi, les vols intérieurs possibles en moins de deux heures et demie de train ont été interdits.

Le changement supprimera des dizaines de vols quotidiens entre Paris et des hubs régionaux comme Nantes, Lyon ou Bordeaux, et se traduira par des trajets plus propres, mais plus longs, pour les passagers. Pour un navetteur voyageant de Paris à Bordeaux, par exemple, le trajet prendra désormais deux heures et demie en train, contre 75 minutes en avion.

L’interdiction n’affectera que ces trois itinéraires dans un premier temps, car les trains entre d’autres endroits ont été jugés insuffisamment fréquents.

L’interdiction a été introduite pour la première fois dans la loi française sur le climat de 2021, après avoir été proposée par une assemblée citoyenne chargée de trouver des moyens de réduire les émissions de carbone. Il a été âprement contesté par les compagnies aériennes et par l’Union des aéroports français, qui ont fait valoir qu’il enfreignait les droits de libre circulation de l’UE.

En savoir plus NYC suivra l’empreinte carbone des achats alimentaires des résidents

La Commission européenne s’est rangée du côté du gouvernement français, décidant vendredi que les États membres pouvaient, « Là où il y a de graves problèmes environnementaux… limiter ou refuser l’exercice des droits de trafic. »

« [This] est une avancée majeure dans la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre », a déclaré le ministre des Transports Clément Beaune dans un communiqué. « Je suis fier que la France soit pionnière dans ce domaine.

L’Union des aéroports français a minimisé les avantages environnementaux de l’interdiction, déclarant plus tôt cette année qu’elle n’éliminerait que 0,23 % des émissions du transport aérien en France. Les militants du climat ont cité un chiffre similaire pour affirmer que l’interdiction ne va pas assez loin, tandis que d’autres critiques ont fait valoir que les voyageurs seront tout aussi susceptibles de prendre leur voiture au lieu du train, ce qui entraînera une augmentation nette des émissions de carbone.

L’interdiction n’affecte pas les vols privés, qui représentent considérablement plus de carbone par passager que les itinéraires commerciaux. Beaune a déclaré le mois dernier que le gouvernement introduirait une surtaxe climatique pour les voyageurs privés à partir de l’année prochaine, mais les politiciens verts ont appelé à une interdiction pure et simple.