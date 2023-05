La France interdit les vols court-courriers pour lutter contre le changement climatique | Nouvelles du monde

La France a interdit les vols court-courriers où les gens peuvent prendre un train à la place, dans le but de réduire les émissions de carbone.

L’interdiction concerne les trajets qui peuvent être effectués en train en moins de deux heures et demie, excluant les vols entre Paris et Nantes, Lyon et Bordeaux.

Les vols de correspondance ne sont pas concernés par l’interdiction.

Le déménagement a été proposé à l’origine comme une restriction plus stricte sur tout voyage pouvant être effectué en train en moins de quatre heures.

Il a été inclus dans la législation climatique de 2021 mais s’est heurté à une opposition farouche de la part de l’industrie aéronautique.

Le temps de trajet du train a été réduit à deux heures et demie après des objections.

La loi précise également que les itinéraires des trains doivent être fréquents et capables de répondre aux besoins des passagers qui autrement prendraient l’avion.

La France possède le deuxième plus grand réseau ferroviaire d’Europe et des voyages à grande vitesse et à bas prix sont disponibles dans tout le pays.

L’interdiction de la France sur les vols court-courriers intervient après la récente réduction de la taxe britannique sur les vols intérieurs.

En tant que chancelier en 2021, Rishi Sunak a annoncé la la taxe sur les vols intérieurs serait réduite de moitiéde 13 £ à 6,50 £.

Le changement est intervenu le 1er avril 2023.