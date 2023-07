La France interdit les feux d’artifice avant le 14 juillet après des émeutes majeures | Nouvelles du monde

Certaines des images les plus accrocheuses des récents troubles violents en France montrent des émeutiers utilisant des feux d’artifice contre des policiers et des gendarmes (Photo: EPA) La vente et l’utilisation de feux d’artifice ont été interdites dans France jusqu’au 15 juillet – le lendemain du 14 juillet – à la suite de violentes émeutes dans tout le pays. Des troubles ont éclaté à la fin du mois dernier après que Nahel Merzouk, 17 ans, a été abattue par un policier dans la banlieue parisienne de Nanterre. Plus de 3 000 personnes ont été arrêtées dans la semaine qui a suivi, tandis que des centaines de bâtiments et de véhicules ont été endommagés. Alors que les violences ont depuis diminué, le gouvernement français a annoncé que les particuliers ne pourront acheter ou utiliser des feux d’artifice qu’une fois les festivités du 14 juillet terminées « pour prévenir les risques de troubles graves à l’ordre public ». L’interdiction ne s’applique pas aux manifestations officielles organisées par les collectivités locales et les professionnels. S’adressant à la presse la semaine dernière, la Première ministre française Élisabeth Borne a déclaré que le gouvernement était « très mobilisé pour assurer la sécurité des 13 et 14 juillet », qu’elle a décrits comme « deux jours sensibles ». Même en dehors du contexte des récentes émeutes, les célébrations du 14 juillet ont déjà été perturbées par de violents troubles. En 2021, la police de Paris a tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants qui manifestaient contre l’introduction de nouvelles restrictions contre les coronavirus le 14 juillet. Nahel Merzouk a été tuée par un policier à Nanterre le 27 juin Cependant, les tensions sont particulièrement élevées après certaines des violences urbaines les plus importantes en France depuis près de 20 ans. Le président Emmanuel Macron a qualifié la mort de Nahel d ‘ »inexplicable et inexcusable », mais a également condamné les émeutes comme « totalement injustifiables ». Le policier qui a tué Nahel a par la suite été inculpé d’homicide volontaire par personne en position d’autorité. Plus: France

Le 14 juillet commémore la prise de la Bastille en 1789, un événement marquant des premiers jours de la Révolution française. Les festivités sont traditionnellement centrées autour d’un défilé militaire le long des Champs-Élysées à Paris, auquel assiste le président. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source