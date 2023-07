La France interdit la vente de feux d’artifice avant le 14 juillet après de violentes émeutes | Nouvelles du monde

La France a interdit la vente de feux d’artifice avant les célébrations du 14 juillet, craignant de nouvelles violences.

La vente, la possession et le transport de feux d’artifice ont été interdits par le gouvernement avec effet immédiat dimanche.

L’interdiction restera en vigueur jusqu’au samedi 15 juillet, lendemain des célébrations du 14 juillet. Cependant, il ne s’étend pas aux feux d’artifice officiels.

Le déménagement vient après six nuits d’émeutesdéclenchée par la fusillade mortelle de la police Nahel Merzouk17 ans, tué lors d’un contrôle routier dans la banlieue parisienne de Nanterre.

« Afin de prévenir les risques de troubles graves à l’ordre public lors des festivités du 14 juillet, la vente, le port, le transport et l’utilisation d’articles pyrotechniques et d’artifices seront interdits sur le territoire national jusqu’au 15 juillet inclus », précise le décret gouvernemental.

Les feux d’artifice étaient largement utilisés par manifestantsqui les ont jetés sur la police, et plus de 6 000 véhicules et 12 400 poubelles ont été incendiés.

Plus de 3 000 personnes, pour la plupart des adolescents, ont été arrêtées lors des émeutes et environ 2 500 bâtiments ont été endommagés, selon le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Des dizaines de milliers de policiers, ainsi que des unités d’élite spécialisées, des véhicules blindés et des hélicoptères, ont été amenés pour tenter de contrôler les émeutes dans les principales villes de France.

L’officier qui a tiré sur Nahel est en garde à vue et fait face à une accusation d’homicide volontaire.