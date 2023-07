La France interdit la vente de feux d’artifice avant le 14 juillet alors que le pays est sous le choc des émeutes anti-policières

Le gouvernement français a interdit les ventes de feux d’artifice avant les célébrations du 14 juillet alors que le pays est encore sous le choc des émeutes anti-policières généralisées.

« Afin de prévenir les risques de troubles graves à l’ordre public lors des festivités du 14 juillet, la vente, le port, le transport et l’usage d’articles pyrotechniques et de feux d’artifice sont interdits jusqu’au 15 juillet inclus sur l’ensemble du territoire national », un arrêté gouvernemental publié dimanche en lire le Journal officiel de la République française.

Le décret ne s’applique pas aux professionnels disposant des agréments et autorisations nécessaires ou aux pouvoirs publics chargés de réaliser des spectacles pyrotechniques à l’occasion du 14 juillet.

Dans une interview samedi au quotidien Le Parisien, la Première ministre française Élisabeth Borne a promis que le gouvernement déploierait « des moyens massifs pour protéger les Français » pendant les deux « journées sensibles » des 13 et 14 juillet, craignant que la fête nationale n’inspire une recrudescence des émeutes.

La France a vu six nuits de destruction, d’incendies criminels, de pillages et d’émeutes se déchaîner sur une multitude de communautés à la suite de la mort le 27 juin de Nahel Merzouk, un jeune de 17 ans d’origine algéro-marocaine, qui a été abattu par un 38 officier motocycliste âgé d’un an lors d’un contrôle routier à Nanterre, en banlieue parisienne.

Dans ce qui a été considéré comme la pire émeute en France depuis 2005, plus de 3 700 personnes ont été placées en garde à vue – dont au moins 1 160 mineurs – en lien avec les manifestations qui ont suivi la mort de Merzouk, a rapporté France 24, citant des chiffres officiels du gouvernement.

Le président français Emmanuel Macron a accusé les médias sociaux – à savoir TikTok et SnapChat – de jouer un « rôle considérable » en encourageant les actes de violence imitateurs. Les procureurs allèguent que de nombreux jeunes ont obtenu des informations sur les endroits où se procurer des engins incendiaires sur les plateformes.

Samedi, le Wall Street Journal, dans un article racontant « L’histoire mouvementée du défilé du 14 juillet en France », a noté comment ces derniers jours les chars qui ont grondé le long de l’avenue des Champs-Élysées à Paris – des stands d’observation passés érigés avant la France fête nationale – n’étaient pas là pour répéter le traditionnel défilé militaire du 14 juillet de l’Arc de Triomphe à la Place de la Concorde mais plutôt envoyés pour réprimer « des émeutes impliquant des milliers de jeunes, pour la plupart d’origine nord-africaine » à la suite de Merzouk décès.

Bien que la violence ait diminué ces derniers jours, les responsables ont estimé que plus de 800 agents des forces de l’ordre avaient été blessés et que les troubles avaient causé plus d’un milliard de dollars de dommages.

Ce que l’on appelait généralement en France « les violences urbaines » – la violence urbaine – les troubles à la suite de la mort de Merzouk étaient uniques en ce sens qu’ils se sont propagés aux petites villes de la campagne française, a rapporté l’Associated Press. Le maire de la pittoresque ville française de Quissac, de seulement 3 300 habitants dans la région du Gard, dans le sud de la France, a détaillé comment un petit groupe de personnes a bombardé la caserne des gendarmes locaux sur la route du quai de la Gare avec de puissants feux d’artifice, cabossant ses volets métalliques et mettre le feu à un cyprès.

« Dans la presse et même au journal télévisé, on parlait surtout de Paris et sa banlieue, Lyon et Marseille. Mais quand on regarde, il y a aussi eu des incidents dans un certain nombre de petites communes », a expliqué Philippe Van-Hoorne. , le maire de L’Aigle en Normandie, où des incendies ont été allumés, des voitures incendiées et la police a poursuivi de petits groupes de suspects. « Malheureusement, l’augmentation des comportements incivils, de la violence, se développe même dans des villes modestes comme la nôtre… C’est très difficile à résoudre. »

