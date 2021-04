L’Assemblée nationale a voté à l’unanimité jeudi pour fixer l’âge du consentement à 15 ans, classant les relations sexuelles avec des enfants de moins de cet âge – ainsi que les relations incestueuses avec des personnes de moins de 18 ans – comme viol, passible de 20 ans de prison.

«C’est une loi historique pour nos enfants et notre société», Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a déclaré aux législateurs, ajoutant que cela envoie un message clair: «Les enfants sont interdits.»

La loi prévoit également des sanctions plus sévères contre la pédophilie sur Internet, toute personne surprise en train de toiletter des enfants de moins de 15 ans en ligne encourant 10 ans de prison et une amende de 150 000 € (environ 180 000 dollars). Auparavant, les procureurs français ne pouvaient porter des accusations de viol ou d’agression sexuelle que s’ils pouvaient prouver qu’un adulte avait forcé, menacé ou trompé un mineur à avoir des relations sexuelles.

La nouvelle loi prévoyait une exemption pour les relations consensuelles entre un mineur et un jeune adulte jusqu’à cinq ans de plus – une clause dite « Roméo et Juliette », du nom des adolescents de la célèbre tragédie de William Shakespeare. Dupond-Moretti a défendu son inclusion, affirmant qu’il ne voulait pas «De traduire en justice un jeune de 18 ans parce qu’il a eu des relations sexuelles consensuelles avec une fille de quatorze ans et demi.»

Une précédente tentative des législateurs français de fixer l’âge du consentement a échoué en 2018. Elle a été inspirée par le cas d’un jeune de 28 ans qui a été surpris en train d’avoir des relations sexuelles avec une fille de 11 ans, mais qui n’a pas été initialement inculpé de viol. . Cependant, la nouvelle loi a été motivée en partie par un livre publié en janvier de cette année.

Dans «La Familia Grande», Camille Kouchner a accusé son beau-père Olivier Duhamel d’avoir abusé de son frère jumeau pendant des années, à partir de l’âge de 14 ans. «Amis intellectuels de gauche» – comme l’a dit France24 – était au courant des abus, mais a gardé le silence. La conspiration du silence incluait apparemment son propre père, l’ancien ministre des Affaires étrangères et le cofondateur de Médecins sans frontières (MSF) Bernard Kouchner.

Duhamel, éminent politologue et spécialiste de la télévision, a depuis démissionné de la vie publique. Plus tôt cette semaine, les médias français ont rapporté qu’il avait avoué les abus à la police.

Le livre de Kouchner a incité un utilisateur de Twitter à publier sa propre accusation d’abus incestueux avec un hashtag #MeTooInceste, qui est depuis devenu viral en France.

