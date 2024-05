La France interdit aux entreprises de défense israéliennes de participer à un prestigieux salon d’armes dans le cadre d’un appel au cessez-le-feu à Gaza

Les autorités françaises ont interdit aux entreprises israéliennes de défense d’exposer à un salon commercial le mois prochain près de Paris, ont annoncé vendredi les organisateurs.

« Par décision des autorités gouvernementales, il n’y aura pas de stand pour l’industrie de défense israélienne au salon Eurosatory 2024 », ont indiqué les organisateurs, Coges Events.

Coges n’a pas fourni d’explication, mais le ministère français de la Défense a publié un communiqué affirmant que « les conditions ne sont plus réunies pour accueillir des entreprises israéliennes au salon de Paris, étant donné que le président français appelle à la cessation des opérations de Tsahal à Rafah ».

Cette annonce intervient quelques jours après qu’une frappe israélienne visant deux principaux terroristes du Hamas à Rafah, la ville la plus au sud de la bande de Gaza, a déclenché un incendie dans un complexe abritant des Palestiniens déplacés, tuant des dizaines de civils et déclenchant l’indignation internationale et des protestations en France.

Obtenez l’édition quotidienne du Times of Israel

par email et ne manquez jamais nos top stories En vous inscrivant, vous acceptez les conditions

L’adresse e-mail est invalide ou manquante

Veuillez réessayer.





L’adresse e-mail est invalide ou manquante

Veuillez réessayer.



Une enquête de l’armée israélienne sur cette frappe a révélé qu’un stock d’armes caché pourrait avoir été la véritable cause de l’incendie meurtrier, et que la frappe aérienne qui visait une zone adjacente avait utilisé de petites munitions qui ne pourraient pas allumer un tel incendie à elles seules.

En réponse à l’incendie mortel, dans lequel les autorités sanitaires dirigées par le Hamas à Gaza ont déclaré que 45 civils avaient été tués, le président français Emmanuel Macron s’est dit « indigné » et a exigé un « cessez-le-feu immédiat ».

Des visiteurs se tiennent sur le stand d’Israel Aerospace Industries (IAI) au salon international de défense et de sécurité terrestre et aérienne Eurosatory, à Villepinte, banlieue nord de Paris, le 13 juin 2022. (Emmanuel Dunand/AFP)

« Conformément aux propos du président, nous appelons à un cessez-le-feu qui garantira la protection de la population civile gazaouie, la libération de tous les otages et le plein accès à l’aide humanitaire », ajoute le communiqué du ministère français.

L’événement annuel est l’un des plus grands salons de la défense au monde, avec plus de 1 700 entreprises attendues devant plus de 60 000 participants venus de 150 pays.

Soixante-quatorze entreprises israéliennes devaient être représentées à l’événement qui se tiendra du 17 au 21 juin au parc des expositions proche du principal aéroport international de Paris, la Coges ayant précédemment annoncé qu’une dizaine d’entre elles exposeraient des armes.

Contactée par l’AFP, l’ambassade d’Israël en France a refusé de commenter.

La guerre à Gaza a éclaté après le massacre du Hamas du 7 octobre, qui a vu quelque 3 000 terroristes traverser la frontière israélienne par voie terrestre, aérienne et maritime, tuant quelque 1 200 personnes et prenant 252 otages, pour la plupart des civils, la plupart au milieu d’actes de brutalité et d’agressions sexuelles.

Les autorités sanitaires de Gaza, dirigées par le Hamas, affirment que plus de 35 000 personnes ont été tuées ou sont présumées mortes dans les combats jusqu’à présent, même si seulement 24 000 décès ont été identifiés dans les hôpitaux. Le bilan, qui ne peut être vérifié, comprend quelque 15 000 terroristes qu’Israël affirme avoir tués au combat. Israël affirme également avoir tué quelque 1 000 terroristes en Israël le 7 octobre.

Au total, 294 soldats ont été tués lors de l’offensive terrestre contre le Hamas et lors des opérations le long de la frontière avec Gaza. Un entrepreneur civil du ministère de la Défense a également été tué dans la bande de Gaza.

Un char israélien est aperçu près de la frontière avec la bande de Gaza alors que la fumée s’élève au-dessus de l’enclave côtière, le 15 mai 2024. (Jack Guez/AFP)

La semaine dernière, un groupe de militants, dans un avertissement juridique, a exhorté Coges à prendre des mesures pour éviter l’achat et la vente d’armes qui pourraient être utilisées dans de prétendus « crimes » israéliens commis à Gaza et en Cisjordanie.

L’ASER, Stop Arming Israel, Urgence Palestine et l’Association de solidarité France-Palestine ont également mis en garde contre les profits de la foire qui « renforceraient le pouvoir économique des entreprises susceptibles de participer à ces crimes ».

Coges a déclaré à l’AFP qu’il s’agissait « d’un salon uniquement destiné à la présentation d’équipements de défense et de sécurité (…) et en aucun cas d’un lieu de transactions ».

Des étudiants crient des slogans et brandissent une banderole disant « Vive l’Intifada étudiante » alors qu’ils participent à un rassemblement anti-israélien à l’Université de la Sorbonne à Paris, le 29 avril 2024. (Geoffroy Van Der Hasselt/AFP)

Au milieu de la guerre en cours à Gaza, les appels se multiplient pour limiter les ventes d’armes à Tsahal et se désinvestir des entreprises de défense israéliennes.

Cette demande trouve ses racines dans le mouvement de Boycott, Désinvestissement et Sanctions, une campagne vieille de plusieurs décennies contre la politique israélienne envers les Palestiniens. Le mouvement a pris une nouvelle force alors que la guerre d’Israël contre le Hamas dépasse le cap des huit mois et que les récits de souffrances à Gaza ont conduit à une pression internationale croissante sur Israël pour qu’il mette fin aux combats.

Les manifestants du mouvement BDS – y compris les campements d’étudiants et les manifestations d’entreprises – ont affirmé des parallèles entre la politique d’Israël vis-à-vis de Gaza et l’apartheid en Afrique du Sud. Les opposants au BDS affirment que son message vire à l’antisémitisme.