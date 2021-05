Le gouvernement français a ordonné aux écoles de tout le pays de cesser d’utiliser une orthographe « non sexiste » des mots, affirmant que cette pratique menaçait l’existence de la langue française. La décision, selon un site d’actualités, a été publié la semaine dernière par le ministère de l’Éducation du pays, qui vise à mettre fin à l’utilisation de points médians qui incluent les terminaisons féminines et masculines des mots.

L’Académie française, également connue sous le nom d’Académie française, chargée de la préservation et de la promotion de la langue, a également déclaré que les mots intégrant le genre sont «nuisibles» à la pratique et à la compréhension de la langue française. En français, noms, pronoms et les adjectifs reflètent le genre du mot. Par exemple, le mot français «dirigeants» signifie «dirigeants», mais a un ton masculin dans le mot. Ainsi, les activistes et orateurs inclusifs ont préconisé de mettre un «e» – symbolisant la féminité – avant la fin du mot et un point médian, pour rendre le mot non sexiste. Ainsi, «dirigeant • es» signifierait que les hommes et les femmes peuvent tous deux être des leaders.

Par conséquent, les défenseurs des droits des femmes utilisent de plus en plus cette méthode d’orthographe même si «dirigeants» et «dirigeant • es» sont prononcés de la même manière.

Mais le ministère de l’Éducation, sous le gouvernement du président Emmanuel Macron, estime que cela ne fait que créer plus de confusion, et décourager même les Français d’apprendre leur propre langue.

« Avec la diffusion de l’écriture inclusive, la langue anglaise – déjà quasi-hégémonique à travers le monde – vaincrait certainement et peut-être pour toujours la langue française », Courrier en ligne a cité la ministre française de l’Education, Nathalie Elimas, qui a déclaré quand l’interdiction a été prononcée.

Sur le plan intérieur, l’Inde a également vu des débats sur l’utilisation de la langue. La question de l’imposition présumée de la langue hindi dans les régions non hindi du pays a été maintes fois soulevée par différents partis politiques. Dans le sud en particulier, plusieurs partis politiques ont accusé le parti au pouvoir au Centre d’avoir tenté d’imposer l’hindi dans les États non parlant.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici