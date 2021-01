Le nombre moyen de cas quotidiens en France est d’environ 16 000, a déclaré M. Castex – bien moins qu’au sommet de la deuxième vague de l’automne dernier, mais toujours plus de trois fois l’objectif fixé par le gouvernement pour assouplir les restrictions. Les hospitalisations se sont stabilisées à un haut plateau, avec près de 25 000 patients Covid-19. Près de 70 000 personnes sont décédées à cause du virus.

M. Castex a félicité les Français pour avoir suivi les règles de distanciation pendant les vacances d’hiver, notant que les autorités sanitaires n’avaient pas enregistré de «poussée épidémique» liée aux célébrations de Noël ou du Nouvel An. Mais il a également déclaré que les autorités étaient préoccupées par les nouvelles variantes du virus, en particulier la plus contagieuse identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne.

À partir de lundi prochain, tous les voyageurs arrivant en France en provenance de pays extérieurs à l’Union européenne devront présenter la preuve d’un test viral négatif datant de moins de 72 heures, et devront s’engager à s’isoler pendant sept jours avant de se faire tester à nouveau, bien que on ne sait pas comment cette mesure sera appliquée. La France travaillera avec d’autres pays de l’Union européenne dans les semaines à venir sur un protocole coordonné pour les voyages des États membres, selon Jean Castex, le Premier ministre français.

La France a renforcé les contrôles aux frontières et a étendu jeudi un couvre-feu à l’ensemble du pays pour contrôler le coronavirus, mais les autorités ont averti que de nouvelles restrictions seraient possibles dans les prochains jours si l’épidémie s’aggravait.

Un couvre-feu à 20 heures était déjà en place dans la majeure partie de la France et avait été resserré à 18 heures dans certaines régions. À partir de samedi et pendant au moins 15 jours, sauf exceptions, tout le monde devra être à la maison à 18 heures, a déclaré M. Castex, et les magasins devront fermer d’ici là. Le gouvernement s’est engagé à continuer d’offrir des programmes de congé, des subventions, des garanties de prêt et des allégements fiscaux aux entreprises en difficulté.

Les écoles, cependant, resteront ouvertes avec des protocoles de santé plus stricts, en empêchant les classes de se mélanger dans les cafétérias, par exemple, et en suspendant toute activité physique à l’intérieur. En outre, la France a annoncé jeudi qu’elle prévoyait de tester jusqu’à un million d’écoliers et d’enseignants chaque mois pour le virus.

Olivier Véran, ministre français de la Santé, a déclaré que les tests seraient effectués «partout où cela a du sens» et concerneraient les écoliers âgés de 6 ans et plus.

« Ce que nous savons jusqu’à présent, c’est qu’en effet le virus semble plus contagieux chez les enfants », a déclaré M. Véran aux journalistes. M. Véran a déclaré que le gouvernement surveillait «de près» la propagation de la variante, qui a été signalée dans environ 1% de tous les tests viraux positifs en France pendant deux jours la semaine dernière, selon les autorités sanitaires.

La France a également accéléré son déploiement de la vaccination après un démarrage lent, avec quelque 318 000 personnes vaccinées à ce jour. La campagne s’était concentrée sur les agents de santé et les résidents des maisons de retraite ou de soins infirmiers, mais M. Castex a déclaré qu’elle s’accélérerait lundi car les vaccins seront mis à la disposition des personnes de plus de 75 ans et des personnes considérées à risque en raison de maladies graves. Quelque 700 centres de vaccination seront ouverts pour gérer l’afflux de nouveaux patients.