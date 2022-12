La France inflige une lourde amende au géant américain de la technologie — RT World News

Les autorités ont accusé Microsoft d’imposer des cookies publicitaires aux utilisateurs, la société étant désormais condamnée à payer 60 millions d’euros

Le géant américain de la technologie Microsoft, l’un des principaux éditeurs de logiciels au monde, a été condamné à payer 60 millions d’euros (64 millions de dollars) après que les autorités françaises l’ont reconnu coupable d’avoir enfreint les réglementations locales. L’organisme de surveillance de la vie privée du pays a déclaré qu’il avait infligé l’amende – jusqu’à présent, la plus importante cette année – pour l’utilisation sans scrupules des cookies publicitaires par l’entreprise.

Les cookies sont de petits fichiers d’informations qu’un serveur Web génère et envoie à un navigateur Web lorsqu’un utilisateur visite un site Web. Ils sont généralement utilisés pour personnaliser l’expérience utilisateur, mais aussi à des fins publicitaires.

Dans un communiqué publié jeudi, la Commission nationale française de l’informatique et des libertés (CNIL) a déclaré que le moteur de recherche de Microsoft, Bing, ne permettait pas aux utilisateurs de désactiver assez facilement les cookies.

Les enquêtes menées par les autorités françaises ont conclu que “Lorsque les utilisateurs visitaient ce site, des cookies étaient déposés sur leur terminal sans leur consentement.” Le chien de garde a dit que “ces cookies ont été utilisés, entre autres, à des fins publicitaires.”

La CNIL a également constaté que “il n’y avait pas de bouton permettant de refuser le dépôt de cookies aussi facilement que de l’accepter.”

Le chien de garde a expliqué que Microsoft a fini par recevoir une part des bénéfices publicitaires de tiers qui, à leur tour, ont été accumulés grâce aux données collectées via les cookies.















Le géant américain de la tech dispose désormais de trois mois pour mettre ses services en conformité avec la réglementation française. S’il ne le fait pas dans les délais, il encourt une pénalité supplémentaire de 60 000 € par jour de retard.

L’année dernière, la CNIL a infligé à Google et Facebook des amendes de 150 millions d’euros et 60 millions d’euros respectivement pour des infractions similaires.

Plus tôt ce mois-ci, Reuters a rapporté que Microsoft s’efforçait de répondre aux préoccupations antitrust soulevées plus tôt par l’UE – qui découleraient d’une plainte déposée par l’application de messagerie d’espace de travail Slack l’année dernière, selon laquelle le géant américain de la technologie avait injustement intégré son chat et sa vidéo sur le lieu de travail. app Teams dans son produit Office.

Au cours de la dernière décennie, Microsoft s’est retrouvé au centre de multiples enquêtes dans l’UE, les autorités infligeant des amendes totalisant 2,2 milliards d’euros.