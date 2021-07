La décision française est le dernier point d’éclair d’une bataille entre les éditeurs d’actualités et les plateformes Internet sur l’utilisation du contenu d’actualités. En Europe et ailleurs, les décideurs politiques se rangent de plus en plus du côté des éditeurs qui soutiennent que les sociétés Internet profitent de l’utilisation déloyale de leur contenu. Des entreprises comme Google et Facebook ont ​​fait valoir qu’elles généraient du trafic vers les sites Web d’information.

Les sociétés Internet se sont battues contre une loi sur le droit d’auteur adoptée plus tôt cette année en Australie, qui donnait aux éditeurs plus de pouvoir de négociation. Cela a conduit à une confrontation au cours de laquelle Facebook a brièvement supprimé les informations de sa plate-forme pour les utilisateurs à l’intérieur du pays, avant de céder rapidement.

Alors que les décideurs politiques sévissent, Google essaie de conclure des accords avec des éditeurs individuels. En octobre, la société a annoncé qu’elle dépenserait plus d’un milliard de dollars pour obtenir des licences de contenu auprès d’organisations de presse internationales. Et en février, il a annoncé un accord de trois ans avec News Corp., propriétaire du New York Post et du Wall Street Journal et d’autres médias de premier plan.

Google, qui peut faire appel de l’amende, s’est dit « très déçu » de la décision française et qu’il poursuivait ses négociations avec les éditeurs. « Nous avons agi de bonne foi tout au long du processus », a déclaré Google dans un communiqué. « L’amende ignore nos efforts pour parvenir à un accord et la réalité du fonctionnement des informations sur nos plateformes. »

Les autorités françaises ont déclaré que Google imposait des restrictions injustes à ses négociations avec les éditeurs, notamment en les obligeant à participer au nouveau programme de licence de la société, News Showcase. Google avait conclu un accord avec certains organes de presse français de premier plan – dont Le Monde, L’Obs et Le Figaro – mais d’autres ont exprimé des inquiétudes quant au processus.