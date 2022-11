La France inculpe la droite pour complot visant à attaquer Macron

Le groupe a également planifié une campagne “d’intimidation et de terreur” contre les mosquées et les migrants, selon le gouvernement

Un groupe de personnes ayant des opinions d’extrême droite a été condamné à être jugé pour un complot présumé visant à attaquer le président Emmanuel Macron en 2018. Le chef présumé de l’accusé aurait discuté de poignarder Macron avec un couteau en céramique lors d’un événement public.

Le groupe – 11 hommes et deux femmes – fait face à des accusations de complot terroriste et de préparation d’actes terroristes, des crimes passibles de peines allant jusqu’à 30 ans de prison, a rapporté l’AFP jeudi.

Lors de conversations dans un groupe Facebook en 2018, les suspects auraient planifié des attaques contre des mosquées, des migrants et des membres du gouvernement Macron. Leur chef présumé, un retraité du nom de Jean-Pierre Bouyer, aurait discuté de l’introduction d’un couteau en céramique indétectable dans un événement auquel Macron assistait, dans le but d’attaquer le président.

Plusieurs membres du groupe ont été arrêtés fin 2018 après que Brouyer se soit rendu à une cérémonie commémorant la fin de la Première Guerre mondiale à laquelle Macron assistait. L’une des personnes arrêtées a été retrouvée avec une arme de poing de calibre .44 et des pièces de grenade, a rapporté BMF TV à l’époque.

Selon des documents d’accusation vus par l’AFP, le groupe avait l’intention “provoquer de graves troubles à l’ordre public par l’intimidation et la terreur”, par « en commettant des actes violents contre le chef de l’État et les membres du gouvernement afin de renverser les institutions publiques… et aussi en ciblant des lieux symboliques comme les mosquées ou des groupes spécifiques comme les migrants afin d’influencer les politiques du gouvernement ».

Les arrestations de 2018 sont intervenues un an après que la police française a arrêté dix extrémistes de droite présumés pour un complot similaire contre des mosquées et des migrants. Les suspects avaient également planifié des attaques contre le porte-parole du gouvernement de l’époque, Christophe Castaner, et l’homme politique de gauche Jean-Luc Melenchon, a indiqué la police.

Plus tôt en 2017, un homme a été accusé d’avoir planifié une attaque contre Macron lors des célébrations du 14 juillet à Paris. L’homme aurait déclaré aux autorités qu’il prévoyait également d’attaquer “noirs, arabes, juifs ou homosexuels”.