La France fixe ses objectifs militaires alors que la guerre est de retour en Europe

PARIS (AP) – Le président français Emmanuel Macron doit dévoiler mercredi la stratégie militaire du pays jusqu’à la fin de la décennie pour son pays doté de l’arme nucléaire, au milieu de la guerre de la Russie en Ukraine.

Macron doit prononcer un discours sur le porte-hélicoptères Dixmude, amarré dans la base militaire méditerranéenne de Toulon, qui abrite plus de 24 000 soldats. Il sera ensuite transporté par avion vers le plus récent sous-marin nucléaire d’attaque français, le Suffren, avant de rencontrer des membres d’élite du commando de la Marine.

La soi-disant «révision stratégique nationale» de la France est censée définir à quoi ressemblera la défense du pays en 2030 – mais elle ne mentionnera pas les détails du budget, qui seront fournis dans un projet de loi ultérieur.

Selon un haut responsable militaire français, la nouvelle stratégie permettra à la France de “réaffirmer son ambition d’être une puissance d’équilibre d’ici 2030 sur la scène internationale”, avec une influence mondiale renforcée. Le fonctionnaire s’est exprimé de manière anonyme conformément aux pratiques de la présidence française.

Alors que la guerre est de retour sur le continent européen, la France veut se concentrer sur le renforcement des capacités de défense de l’Union européenne – la sécurité du bloc des 27 nations dépend encore largement des États-Unis et de l’OTAN.

“La guerre en Ukraine nous a permis d’avancer considérablement sur la défense européenne”, a déclaré le responsable français. « Nous sommes maintenant dans une situation où la France est le seul pays de l’Union européenne à posséder l’arme nucléaire. Cela nous donne une responsabilité particulière.

Dans de rares commentaires publics sur la doctrine nucléaire française, Macron a récemment évoqué sa mise en œuvre dans le contexte de la guerre en Ukraine, suggérant qu’une éventuelle attaque balistique nucléaire de la Russie dans la région n’entraînerait aucune réponse nucléaire de Paris.

La doctrine de la France « est fondée sur ce que nous appelons les intérêts fondamentaux de la nation. … Ils ne seraient pas du tout en jeu » dans une telle situation, a-t-il déclaré à la télévision française le mois dernier.

Le nouveau document stratégique de la France prévoit que le pays maintiendra une “dissuasion nucléaire robuste et crédible” et une “capacité à mener des opérations militaires, y compris celles de haute intensité, seul ou au sein d’une coalition”.

Les troupes françaises maintiendront également leur large présence à l’étranger dans une zone s’étendant de l’Afrique subsaharienne au Moyen-Orient, en passant par la Corne de l’Afrique.

Le discours de Macron marquera la fin officielle de la soi-disant force Barkhane après que la France a retiré ses troupes du Mali plus tôt cette année à la suite de tensions avec la junte au pouvoir.

Les opérations françaises d’aide à la lutte contre les extrémistes islamiques dans la région sahélienne de l’Afrique se concentrent sur le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, où le pays compte environ 3 000 soldats. La France vise à l’avenir à travailler “en partenariat” avec les pays concernés et à réduire “l’exposition et la visibilité” de ses troupes pour se concentrer sur le soutien en termes d’équipement, de formation et de renseignement, a déclaré le responsable français.

Entre autres objectifs stratégiques, la France vise à contribuer à la stabilité de la zone indo-pacifique et à assurer la liberté d’action dans les «espaces communs mondiaux», y compris les grands fonds marins, la haute mer, l’espace extra-atmosphérique et le cyberespace.

Sylvie Corbet (), L’Associated Press