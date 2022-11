La France fixe ses objectifs militaires alors que la guerre est de retour en Europe

Macron doit prononcer un discours sur le porte-hélicoptères Dixmude, amarré dans la base militaire méditerranéenne de Toulon, qui abrite plus de 24 000 soldats. Il sera ensuite transporté par avion vers le plus récent sous-marin nucléaire d’attaque français, le Suffren, avant de rencontrer des membres d’élite du commando de la Marine.

Le nouveau document stratégique de la France prévoit que le pays maintiendra une “dissuasion nucléaire robuste et crédible” et une “capacité à mener des opérations militaires, y compris celles de haute intensité, seul ou au sein d’une coalition”.

Les opérations françaises d’aide à la lutte contre les extrémistes islamiques dans la région sahélienne de l’Afrique se concentrent sur le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, où le pays compte environ 3 000 soldats. La France vise à l’avenir à travailler “en partenariat” avec les pays concernés et à réduire “l’exposition et la visibilité” de ses troupes pour se concentrer sur le soutien en termes d’équipement, de formation et de renseignement, a déclaré le responsable français.