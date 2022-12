La France, finaliste, s’envole du Qatar alors que la FIFA acclame sa participation à la Coupe du monde

Finalistes perdants, la France est devenue lundi la dernière équipe à quitter la Coupe du monde alors que la FIFA a annoncé que le tournoi du Qatar avait attiré plus de 3,4 millions de spectateurs, ce qui en fait l’un des plus regardés de tous les temps.

L’équipe de France a quitté son hôtel pour rentrer en France après sa défaite aux tirs au but contre l’Argentine dimanche lors de l’une des finales de Coupe du monde les plus acclamées de tous les temps.

L’entraîneur Didier Deschamps a déclaré que la manière de la défaite de son équipe, après s’être battue deux fois pour revenir à égalité 3-3 à la fin des prolongations, avait été “cruelle”. Il a refusé de donner une réponse immédiate sur son propre avenir.

Lire aussi | Vient l’heure, vient le Messie : Lionel Andres Messi complète le football

La finale a été le couronnement de ce que le président de la FIFA, Gianni Infantino, a décrit comme la “meilleure” Coupe du monde de tous les temps.

Alors que Doha entamait un nettoyage après la Coupe du monde, commençant à éliminer les dizaines de milliers de barrières de foule dans les rues de la ville, l’organisme mondial a déclaré que le tournoi de 29 jours avait attiré plus de 3,4 millions de spectateurs.

Il y avait 88 966 fans à l’intérieur du stade de Lusail pour la finale, a indiqué la FIFA.

“La fréquentation du match final a porté le total cumulé de cette Coupe du Monde de la FIFA à plus de 3,4 millions de spectateurs, avec une capacité de fréquentation moyenne de 96,3%”, a indiqué l’organisation dans un communiqué.

La Coupe du monde de 1994 aux États-Unis a eu le plus de spectateurs avec plus de 3,5 millions. Le Brésil en 2014 comptait également plus de 3,4 millions de spectateurs.

Plus d’un million de visiteurs se sont rendus au Qatar pour regarder les matchs, ajoute le communiqué. L’État du Golfe avait prédit que plus d’un million de personnes visiteraient malgré une publicité négative sur son bilan en matière de droits.

La FIFA a déclaré que les principaux pays visiteurs étaient l’Arabie saoudite, l’Inde, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Mexique.

Le communiqué ajoute que la finale de six buts a fait de 2022 la Coupe du monde la plus marquante avec 172 buts au total, devant les 171 buts des tournois de 1998 et 2014.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici