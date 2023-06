La France ferme un groupe de militants pour le climat suite à de violentes manifestations

Le gouvernement français a publié mercredi un décret fermant un important groupe militant pour le climat dont les manifestations ont fréquemment eu recours à la violence et ont vu de violents affrontements avec la police plus tôt cette année.

Les Soulèvements de la Terre (SLT) ont condamné la fermeture comme une violation des droits de l’homme et une atteinte à la liberté d’expression du public français selon des informations.

« C’est une atteinte à la liberté d’expression, cela vise la parole et non les actes », a déclaré à Reuters l’avocat du SLT Raphael Kempf avant de s’engager à contester la décision devant les tribunaux français.

Le président de la Ligue française des droits de l’homme, Patrick Baudouin, a fait écho à ce sentiment et a déclaré qu’il faisait « partie d’une tendance plus large ».

« Depuis quelques mois, il y a eu des atteintes à plusieurs libertés (liberté de manifestation, d’expression et d’association), qui concernent au premier chef le mouvement écologiste », a-t-il ajouté.

La militante climatique suédoise Greta Thunberg a également apporté son soutien au groupe et, selon le média local France24, s’est tenue aux côtés des partisans du groupe devant le Conseil d’État à Paris mercredi et a déclaré : « Il s’agit du droit de manifester, et il s’agit de défendre vie. »

Thunberg a déclaré qu’elle espérait que davantage de personnes défendraient le droit de manifester et exigeraient des changements pour aider l’environnement.

Cependant, les responsables français ont maintenu leur décision, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qualifiant les actes d’agression perpétrés par les partisans du groupe d’équivalents « d’éco-terrorisme » après que certains militants aient fait preuve d’une « violence extrême contre les forces de police ».

« Sous prétexte de défendre la préservation de l’environnement… [SLT] encourage le sabotage et les dégâts matériels, y compris avec violence », a-t-il déclaré mercredi.

SLT a fait la une des journaux internationaux plus tôt cette année après que des manifestations massives ont éclaté dans l’ouest de la France à propos d’un projet d’irrigation controversé à Sainte-Soline.

Quelque 5 000 manifestants ont affronté 3 000 policiers lors d’un événement qui a plongé deux d’entre eux dans le coma et fait une trentaine de policiers blessés, a rapporté The Guardian.

La Ligue française des droits de l’homme aurait affirmé qu’une fois que les manifestants sont arrivés à un réservoir où se déroulaient les manifestations, des policiers ont commencé à tirer sur eux avec des balles en caoutchouc, des grenades lacrymogènes, des grenades assourdissantes et des grenades explosives.

Les nombreux affrontements que la France a connus cette année entre manifestants et policiers ont incité les responsables de l’ONU en mai à conseiller au gouvernement français de revoir ses pratiques policières et de prendre des mesures pour éviter l’usage excessif de la force.

Reuters a contribué à ce rapport.