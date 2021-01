La France a déclaré vendredi qu’elle fermerait ses frontières aux pays non membres de l’Union européenne à mesure que les cas se multiplient et que le gouvernement lutte pour éviter un nouveau verrouillage. Jean Castex, le Premier ministre français, a déclaré que tous les voyages entre la France et les pays en dehors de l’UE seraient interdits à partir de dimanche, à l’exception des cas urgents. Tous les voyageurs en provenance des pays de l’UE, à l’exception des travailleurs frontaliers, devront présenter un test de coronavirus négatif pour entrer dans le pays, a ajouté M. Castex. Les spéculations sur de nouvelles restrictions se sont multipliées en France au cours de la semaine dernière, avec une vague d’informations contradictoires et souvent confuses de la part des responsables, et beaucoup s’attendaient à ce que le président Emmanuel Macron remplace l’actuel couvre-feu de 18 heures à 6 heures du matin par un nouveau verrouillage. S’exprimant après une réunion spéciale du cabinet à Paris, M. Castex a reconnu que la France était confrontée à un «fort risque d’accélération de l’épidémie» en raison des variantes plus contagieuses du virus britannique et sud-africain, et a déclaré que les débats sur un nouveau verrouillage national étaient «légitimes. . »

« Mais nous savons tous le très lourd tribut qu’il a sur les Français, à tous égards », a-t-il déclaré à propos d’un lock-out. «Ce soir, nous considérons qu’au vu des chiffres de ces derniers jours, nous pouvons encore nous donner une chance d’en éviter une.»

Les variantes apparues en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud ont toutes deux été détectées en France, et la campagne de vaccination du pays a ralenti en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement de l’UE. Le nombre de nouveaux cas a continué d’augmenter en France au cours des dernières semaines, avec près de 23 000 nouveaux cas signalés vendredi, bien qu’ils n’aient pas monté en flèche comme ils l’ont fait pour certains voisins de la France. La Grande-Bretagne, qui a fait face à un nombre record de cas et de décès, a resserré ses restrictions de voyage mercredi, obligeant les citoyens britanniques arrivant de 22 pays à haut risque à se mettre en quarantaine dans les hôtels pendant 10 jours à leurs propres frais. L’Angleterre est entrée dans son dernier lock-out début janvier. La Commission européenne, le bras exécutif de l’Union européenne, a recommandé lundi de restreindre les voyages non essentiels dans le but d’éviter les fermetures généralisées des frontières, qui peuvent entraver les échanges et la circulation des travailleurs transfrontaliers.