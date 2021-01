La FRANCE fermera ses frontières aux pays tiers à l’exception des déplacements essentiels, a annoncé le Premier ministre Jean Castex.

La mesure, qui entre en vigueur à partir de dimanche, intervient au milieu d’une dispute furieuse entre l’UE et la société britannique Astrazeneca au sujet de la livraison de doses de vaccin.

😷 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour

Annonçant les mesures, M. Castex s’est arrêté avant d’imposer un nouveau verrouillage alors que les taux d’infection restent élevés en France.

Toute personne entrant dans le pays depuis l’UE doit donner un test PCR négatif, a ajouté le PM.

Des sources ont dit au BBC la décision ne s’appliquerait pas aux transporteurs.

M. Castex a également annoncé des contrôles plus stricts sur le nombre de personnes autorisées à entrer dans les centres commerciaux et des contrôles de police accrus contre les personnes enfreignant un couvre-feu de 18 heures.

Les infections virales, les hospitalisations et les décès ont augmenté régulièrement mais pas fortement en France ces dernières semaines – faisant craindre un autre verrouillage.

Citant la dévastation économique d’un autre arrêt, M. Castex a déclaré: « Notre devoir est de tout mettre en place pour éviter un nouveau verrouillage, et les jours à venir seront décisifs. »

La France a signalé 75 620 décès pendant la pandémie – un des chiffres les plus élevés d’Europe.

Et les hospitalisations ont continué d’augmenter en janvier, 60% des lits de soins intensifs étant actuellement occupés par des patients infectés par le virus.

JAB ROW

Cela intervient alors que le gouvernement britannique a averti l’UE qu’il envisageait de prendre des mesures après que le bloc a imposé des contrôles à l’exportation des vaccins Covid vers l’Irlande du Nord.

Bruxelles a annoncé aujourd’hui de nouveaux contrôles sur le Royaume-Uni qui pourraient lui permettre de bloquer l’arrivée des jabs au Royaume-Uni, dont 3,5 millions d’un Pfizer BioNTech en Belgique.

Dans le cadre du plan de vaccination de l’UE, les autorités douanières des pays du bloc devront informer la Commission chaque fois que des vaccins sont envoyés au Royaume-Uni, ce qui leur permettra de garder un œil sur nos approvisionnements.

La nouvelle règle, qui entre en vigueur samedi et dure jusqu’en mars, signifie que les fabricants de vaccins devront divulguer toutes les expéditions qu’ils ont effectuées à l’étranger au cours des trois derniers mois pour essayer d’attraper ceux qui se dirigent vers le Royaume-Uni.

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, s’est entretenu avec son homologue du comité mixte UE-Royaume-Uni, Maros Sefcovic, pour « exprimer l’inquiétude du Royaume-Uni face à l’absence de notification de l’UE sur ses actions en relation avec le protocole NI ».

La dispute s’est encore intensifiée aujourd’hui alors que le président français Emmanuel Macron a qualifié le jab d’Astrazeneca d ‘ »inefficace » sur les plus de 65 ans – bien que l’UE lui ait donné le feu vert.

M. Macron a déclaré: « Le vrai problème avec AstraZeneca est simplement que cela ne fonctionne pas comme prévu, car nous avons très peu d’informations.

«Aujourd’hui, tout porte à croire qu’il est presque inefficace pour les plus de 65 ans, et certains disent plus de 60 ans».

Mais l’Agence européenne des médicaments a approuvé le vaccin pour une utilisation sur tous les adultes, y compris les plus de 65 ans.