La France ferme les écoles pour lutter contre la propagation des sangsues

Des punaises de lit ont été détectées dans plus d’une quinzaine d’établissements, a déclaré le ministre français de l’Éducation nationale, Gabriel Attal.

Les autorités françaises ont dû fermer sept écoles à travers le pays en raison de l’infestation de punaises de lit, a déclaré vendredi le ministre de l’Éducation Gabriel Attal sur la chaîne France 5. Le responsable a admis que les cas signalés s’accumulent.

Attal a signalé que des punaises de lit ont été détectées à différents niveaux dans environ 17 établissements et que sept d’entre eux sont actuellement fermés pour cette raison.

« Nous avons près de 60 000 établissements et on ne parle ici que de quelques dizaines, mais c’est vrai que les dossiers s’accumulent », a ajouté le ministre. Il a souligné que « Une réponse immédiate est nécessaire afin que nous puissions traiter les institutions dans les 24 heures. »

La capitale Paris n’est qu’à neuf mois d’accueillir les Jeux Olympiques d’été prochains et les autorités locales appellent les autorités fédérales à résoudre le problème des nuisibles. La semaine dernière, la mairie de Paris a déposé une plainte officielle auprès du gouvernement, l’appelant à prendre des mesures contre les punaises de lit.

Emmanuel Grégoire, premier adjoint au maire de Paris, a souligné que l’épidémie de punaises de lit est « Vraiment une urgence nationale. » Le responsable a ajouté qu’il était très important d’aborder cette question avant les Jeux olympiques de Paris de 2024, alors que le pays tout entier se prépare à accueillir les jeux.

Selon l’Anses, l’agence française d’hygiène et de sécurité, le pays est confronté depuis des années à un problème de punaises de lit : entre 2017 et 2022, plus d’un foyer sur dix a été infesté par ces insectes nuisibles. L’augmentation des infestations de punaises de lit est liée à l’augmentation des voyages et à la résistance croissante des parasites aux insecticides, a indiqué l’agence.

Les rapports d’infestations ont eu lieu avant la Fashion Week de Paris, qui s’est déroulée du 21 septembre au 3 octobre. Jeudi, Sky News a annoncé que les voyageurs britanniques craignaient de ramener des punaises de lit de leurs vacances en France. Le média a cité un microbiologiste britannique qui a déclaré que Londres connaîtrait probablement un niveau de problème d’insectes similaire à celui de Paris.