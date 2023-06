La France fait pression pour devenir la plaque tournante de l’IA en Europe et défie les États-Unis

Le président français Emmanuel Macron a assisté au premier événement technologique du pays, Viva Tech. Macron a déclaré à CNBC que la France « investirait comme un fou » dans l’IA Nathan Lainé | Bloomberg | Getty Images

PARIS – La France fait un effort majeur pour se positionner comme la plaque tournante européenne de l’intelligence artificielle, en s’appuyant sur la technologie à croissance rapide et très médiatisée. « Je pense que nous sommes numéro un [in AI] en Europe continentale, et nous devons accélérer », a déclaré le président français Emmanuel Macron à Karen Tso de CNBC la semaine dernière. Les pays cherchent à se positionner en tant que centres d’IA, car la technologie est considérée comme révolutionnaire et donc d’une importance stratégique pour les gouvernements du monde entier. L’IA est considérée comme ayant un impact sur les industries, de la finance à la santé, mais a également été prise au milieu de la bataille technologique plus large qui se déroule entre la Chine et les États-Unis. Le battage médiatique autour de l’IA a été en partie déclenché par la nature virale du chatbot ChatGPT de la société américaine OpenAI. L’IA était la phrase sur toutes les lèvres lors de la conférence technologique annuelle de France Viva Tech, des startups aux entreprises technologiques établies, en passant par des entreprises d’industries aussi diverses que les cosmétiques et la banque. Macron, le ministre français des Finances Bruno Le Maire et le ministre du Numérique Jean-Noël Barrot ont assisté à l’événement, ajoutant le soutien du gouvernement à la poussée technologique de la France. « Nous allons investir comme des fous dans la formation et la recherche », a déclaré Macron à CNBC, ajoutant que la France est bien positionnée dans l’IA en raison de son accès aux talents et aux start-ups qui se forment autour de la technologie.

Alors que les États-Unis sont considérés comme le leader de l’IA à bien des égards, la France espère rattraper son retard. « Croyez-moi, il est clair que les États-Unis sont le numéro un, pour une bonne raison parce que c’est un énorme marché intérieur… Je veux clairement que nous comblions l’écart et investissions beaucoup plus, développons beaucoup plus et accélérons beaucoup plus », a déclaré Macron. . Les ambitions de Paris sont confrontées à une rude concurrence même au sein de l’Union européenne. « La France a certainement une chance d’être le leader en Europe, mais elle fait face à une concurrence féroce de l’Allemagne et du Royaume-Uni », a déclaré à CNBC Anton Dahbura, codirecteur du Johns Hopkins Institute for Assured Autonomy, par e-mail. La semaine dernière, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a plaidé pour que la Grande-Bretagne devienne un centre mondial d’IA. Dahbura a déclaré que, pour que la France réussisse, elle devra « utiliser l’IA pour s’appuyer sur les domaines économiques dans lesquels elle est déjà forte », tels que la fabrication et la pharmacie. « C’est un moment clé pour être stratégique pour identifier des domaines spécifiques de compétences distinctes et investir massivement dans l’IA pour créer un avantage », a déclaré Dahbura.

Les entreprises françaises de l’IA à l’honneur

Les entreprises américaines dominent actuellement la conversation autour de l’IA, avec des noms tels que Microsoft – qui a investi dans OpenAI – et le fabricant de puces Nvidia restant en tête. La France n’a pas de géant de l’IA comme les États-Unis, mais veut créer deux ou trois « grands acteurs mondiaux » de la technologie, selon Macron. elle mise sur ses startups pour se développer rapidement. Soulignant le potentiel et le battage médiatique des développements de l’IA, la startup française Mistral AI, âgée de quatre semaines, a levé 105 millions d’euros pour financer l’entreprise. Un certain nombre d’autres startups locales montraient leurs produits à Viva Tech.

Focus sur la réglementation mondiale de l’IA

Une partie de la proposition de la France d’être une plaque tournante de l’IA mène à la réglementation autour de la technologie. Le Le Parlement européen a donné son feu vert à la loi sur l’intelligence artificielle de l’UE, un règlement unique en son genre sur l’intelligence artificielle. Ce n’est pas encore une loi, mais, s’il est adopté, il apportera une approche de la réglementation fondée sur les risques dans l’ensemble de l’UE. La France a généralement été considérée comme un partisan d’une réglementation stricte sur la technologie – mais elle a contesté certaines parties de la loi européenne sur l’IA liées à l’IA générative, le type de technologie qui sous-tend le ChatGPT d’OpenAI, qu’elle considère comme trop stricte. « Mon inquiétude est qu’au cours des dernières semaines, le Parlement européen … a adopté une position très ferme sur la réglementation de l’IA, utilisant, dans un certain sens, cet acte d’IA comme un moyen d’essayer de résoudre trop de problèmes à la fois, » Barrot, ministre français du numérique, a déclaré sur les dispositions relatives à l’IA générative.

La France souhaite une réglementation mondiale sur l’IA, qu’elle espère réaliser par le biais du groupe G7 qui comprend les États-Unis et la Grande-Bretagne, ainsi que l’Organisation de coopération et de développement économiques. « De mon point de vue … je pense que nous avons besoin d’une réglementation et tous les acteurs, même les acteurs américains, sont d’accord avec cela. Je pense que nous avons besoin d’une réglementation mondiale », a déclaré Macron.

