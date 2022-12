La France fait pression pour collecter des armes patrimoniales à travers le pays

Les autorités françaises veulent que d’autres suivent l’exemple de la femme anonyme en remettant des millions de vieilles armes à feu, des vestiges des deux guerres mondiales et des excursions de chasse abandonnées depuis longtemps.

Le pays a lancé une campagne nationale d’une semaine pour collecter de vieilles armes non enregistrées qui, selon les autorités, sont cachées dans des greniers et des entrepôts à travers le pays qui ont connu une grande partie des combats les plus féroces du XXe siècle.