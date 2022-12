La France fait pression pour collecter des armes patrimoniales à travers le pays

BRUNOY, France (AP) – Le pistolet que la vieille femme française a hérité de son grand-père avait autrefois appartenu à un soldat allemand, tué dans une guerre menée sur le sol français au siècle dernier.

Maintenant, la femme a remis l’héritage à la police de peur que ses petits-enfants ne trébuchent dessus.

Les autorités françaises veulent que d’autres suivent l’exemple de la femme anonyme en remettant des millions de vieilles armes à feu, des vestiges des deux guerres mondiales et des excursions de chasse abandonnées depuis longtemps.

Le pays a lancé une campagne nationale d’une semaine se terminant le 2 décembre pour collecter des armes anciennes et non enregistrées qui sont cachées dans des greniers et des entrepôts à travers le pays qui ont vu une grande partie des combats les plus féroces du XXe siècle.

« Nous estimons qu’il y a environ 5 ou 6 millions d’armes qui sont détenues de manière irrégulière par nos concitoyens », a déclaré Jean-Simon Merandat, chef du service central des armes et explosifs du ministère de l’Intérieur. “Quatre-vingt à quatre-vingt-dix pour cent de ces armes sont en leur possession en raison d’un héritage.”

Bien que de nombreux éléments historiques semblent inoffensifs, les autorités qui font la promotion de la campagne avertissent que les apparences sont trompeuses. Les vieilles armes peuvent encore être mortelles et peuvent être utilisées pour perpétuer la violence domestique, voire tomber entre les mains de réseaux criminels.

La bonne nouvelle est que les autorités françaises considèrent que leur campagne jusqu’à présent a été “un véritable succès”, affirmant avoir rassemblé 1,6 million de pièces de munitions et 65 000 armes à feu. Il n’y aura pas de conséquences juridiques si les armes sont remises volontairement, ont déclaré les autorités.

La très grande majorité des armes non enregistrées qui seront collectées seront détruites. Mais quelques précieux dont les barils en métal racontent des histoires remarquables seront sauvés et préservés par l’État.

“Nous nous attendons à ce que ceux qui ont une valeur historique ou culturelle soient épargnés de la destruction et amenés dans un ou plusieurs musées”, a ajouté Merandat.

Quiconque souhaite conserver son arme et rejoindre les rangs des 5 millions de propriétaires légaux d’armes à feu en France peut le faire s’il cherche à obtenir un permis légal. Avec une population de 67 millions d’habitants, la France a proportionnellement beaucoup moins d’armes à feu que des pays comme les États-Unis.

Un tollé public suscité par une augmentation du nombre de meurtres de femmes par leurs partenaires a également incité les autorités à poursuivre la collecte des armes à feu.



Jeffrey Schaeffer et Thomas Adamson, Associated Press