La France fait face à une nouvelle génération d’émeutes

La cause des troubles est plus profonde que les répressions policières et la censure des médias sociaux ne peuvent atteindre

La « banlieue », comme on appelle les banlieues françaises, est régulièrement incendiée lors d’émeutes depuis les années 1970. Les choses sont devenues particulièrement violentes lors des troubles anti-policiers de l’automne 2005. Près de 20 ans plus tard, toutes les personnes impliquées, policiers et manifestants, sont plus que disposées à recourir à la violence.

Les événements sont presque tirés du même scénario : à l’automne 2005, deux jeunes d’origine arabe, ont été électrocutés alors qu’ils tentaient d’échapper à l’arrestation par la police française ; Aujourd’hui, nous avons deux policiers qui ont tiré sur un mineur d’origine algérienne alors qu’il tentait de s’enfuir dans une voiture volée. L’événement a été capturé sur vidéo et est devenu viral sur les réseaux sociaux, comme dans le cas de George Floyd aux États-Unis il y a trois ans, entraînant des soulèvements Black Lives Matter dans le monde.

Dans les heures qui ont suivi, des dizaines de milliers d’hommes pour la plupart jeunes, dont beaucoup étaient mineurs, ont lancé de violentes émeutes dans les banlieues des villes françaises, de Nantes au nord à Marseille au sud. De nombreuses voitures ont été incendiées, des bâtiments publics dont des écoles ont été attaqués, des magasins ont été saccagés et des centaines de personnes ont été arrêtées. Dans certains endroits, les auteurs, dont la plupart sont des descendants de migrants de troisième et quatrième génération, auraient même utilisé des armes à feu pour harceler les habitants vivant principalement dans des logements sociaux.

Blâmer TikTok

Le gouvernement a répondu en déployant des véhicules blindés, tandis que de grands événements publics tels que des concerts ont été annulés. De plus, le président Emmanuel Macron, qui, ironiquement, a dû écourter sa présence à un sommet européen raté sur la migration, a annoncé que les réseaux sociaux, en particulier TikTok, étaient à l’origine de l’escalade de la violence. S’adressant directement aux plateformes, Macron a exigé la suppression des « contenus sensibles » et davantage de contrôles sur la nature des contenus publiés.

Vendredi dernier, Twitter a commencé à supprimer les comptes d’utilisateurs en France qui ont publié des images et des vidéos des émeutes, une mesure qui a même affecté les comptes dont les propriétaires étaient situés hors de France et n’ont donc pas commis d’infraction pénale selon la loi française sur les médias. Le chef de l’Etat français a également rendu responsables les parents de ces mineurs émeutiers. Pour rappel, son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, en réponse aux violences croissantes commises par les absentéistes, avait coupé les prestations sociales pour leurs familles. C’était il y a 15 ans.

Mais peut-on maîtriser immédiatement et durablement les émeutes de rue en déployant des véhicules blindés, en censurant les réseaux sociaux ou en faisant pression sur les parents de mineurs ? C’est douteux. Même si la France fait régulièrement la une des journaux internationaux avec de tels soulèvements et émeutes, la faute n’incombe pas uniquement aux autorités. C’est un dilemme plus profond qui ébranle la société française, même si la migration et l’intégration sont bien mieux gérées en France qu’en Allemagne ou en Autriche.

Les réalisations de la république

Devenir citoyen français est relativement facile : il faut maîtriser la langue française et s’engager pour les idéaux de la république, comme la séparation du politique et du religieux – le problème clé étant ici l’interdiction du foulard dans les espaces publics. Vous ne rencontrerez jamais d’avis ou d’annonces dans une autre langue que le français dans les bureaux, les bâtiments administratifs ou les hôpitaux. Le problème de la langue, qui rend l’intégration difficile en Allemagne et en Autriche, n’existe pas en France. Les bureaux de l’immigration organisent et financent les interprètes, mais toutes les informations essentielles sont également affichées en arabe, en turc et dans d’autres langues dans les hôpitaux viennois. La communication échoue ici à cause de la barrière de la langue, ce qui n’est pas le cas en France.

La grande majorité des immigrés en France sont originaires des anciennes colonies du continent africain et les gens y parlent français. L’Algérie a fait partie de la France jusqu’en 1962. La migration vers la France s’est faite par vagues. La guerre d’Algérie a été un chapitre important puisque, entre autres, des centaines de milliers d’Arabes ont dû fuir le pays après son indépendance parce qu’ils avaient auparavant coopéré avec les autorités françaises, par exemple. La migration politique des poètes, des intellectuels et des universitaires dans les années 1970 et 1980 s’est de plus en plus transformée en migration économique, renforcée par la pression démographique et la traite des êtres humains dans la région méditerranéenne.

Avec l’adoption du processus de Barcelone en 1995, la France a notamment voulu mettre un terme à l’immigration incontrôlée et a engagé, avec l’Italie et l’Espagne, une série d’accords d’association avec des États du sud et de l’est de la Méditerranée afin de maintenir leurs citoyens dans leur pays d’origine grâce à des investissements dans l’économie locale. Ces programmes ont échoué et, dans certains cas, ont même conduit à de nouvelles inégalités sociales. Le soi-disant printemps arabe de 2011 a déclenché de nouvelles vagues de migration, d’autant plus que les anciens « partenaires » qui contrôlaient les routes migratoires nord-africaines ont été déposés, notamment le chef de l’État libyen, Mouammar Kadhafi, qui a été tué lors d’une intervention « humanitaire », qui revient à bombarder son pays, avec la participation de l’armée de l’air française.

Malgré tous les problèmes auxquels sont confrontés notamment les troisième et quatrième générations d’immigrés, l’État-providence français offre des possibilités de promotion sociale. Le système d’enseignement public est à un meilleur niveau que dans la région germanophone, où, selon certains rapports, jusqu’à 90 % des enfants des écoles élémentaires de certaines zones urbaines ne maîtrisent pas l’allemand comme langue maternelle. J’ai eu l’opportunité d’étudier en France et j’y ai expérimenté un système méritocratique dans l’éducation et l’administration qui était inconnu en Autriche. Et l’ascension sociale est possible car le système est bien plus perméable qu’en Allemagne.

Même en chiffres absolus, la France reste en meilleure position que l’Autriche, par exemple. En France, la proportion de personnes nées à l’étranger est stable autour de 10 % depuis des années. En Autriche, cette proportion est passée de 13 % en 2015 à plus de 20 % aujourd’hui. La vague d’immigration massive de 2015-16 a touché l’Allemagne, les pays scandinaves et l’Autriche en raison de leurs systèmes de protection sociale, alors que la France n’a à aucun moment été un pays cible de cette immigration massive au cours de ces années. Les attentats terroristes, notamment ceux de 2013 au Bataclan Club à Paris et de 2016 à Nice, ont provoqué un choc violent dans la société française, qui avant ces événements était insouciante et pleine de vie. Par la suite, l’état d’urgence a été déclaré puis prolongé. Elle a finalement été levée en 2017, mais certaines de ses dispositions ont été pérennisées par une nouvelle loi votée au même moment.

Un été chaud d’incertitude

Le gouvernement français envisage désormais un retour à l’état d’urgence. Imaginons un instant qu’une telle situation se produise en Russie, en Inde ou en Chine. Les politiciens de l’UE et de l’ensemble des médias occidentaux déploreraient amèrement la disparition de la démocratie dans ces États, les menaceraient de nouvelles sanctions et offriraient une couverture télévisée spéciale à leurs masses constituantes.

Le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Turk, a critiqué le racisme dans la police française, ce qui a été à son tour sévèrement rejeté par le ministère français des Affaires étrangères. On ne peut nier la réticence décroissante de toutes parts à recourir à la violence. Pourtant, les violences policières peuvent toucher n’importe qui en France, comme le montrent de nombreux cas documentés. Les manifestations anti-restrictions pendant la seule pandémie de Covid-19 se sont accompagnées d’opérations policières parfois brutales.

On parle souvent de pénurie de personnel, d’un manque de soutien politique et d’autres problèmes qui augmentent la frustration et la colère au sein des forces de police. Le ministre de l’Intérieur Gérald Moussa Darmanin – d’origine maghrébine lui-même – s’est porté à la défense de la police. Darmanin n’est pas sans controverse en tant que personne et homme politique. La façon dont il maîtrise cette crise actuelle façonnera l’agenda politique intérieur en France.

Comment le gouvernement français va-t-il réagir ? Avec des couvre-feux nocturnes après des années de confinement ? Avec des arrestations massives qui conduisent à des prisons surpeuplées et privent les juges de leurs dernières ressources dans des tribunaux débordés ? La France est au bord de la crise de nerfs à bien des égards. Et pourtant, d’après les données disponibles, la situation en France n’est pas aussi explosive qu’en Allemagne ou en Autriche. La cohésion sociale reste relativement solide. Tout le monde parle assez bien le français pour pouvoir se crier dessus. Un mutisme total ne s’est pas encore installé, alors qu’un mélange d’anciens et de nouveaux problèmes couve dans toute l’Europe, comme l’augmentation massive des coûts de la vie quotidienne.

Le gouvernement français doit parvenir à comprendre où se situent les priorités dans un avenir proche. Les questions de société ont souvent provoqué des tournants politiques, notamment en France.