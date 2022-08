La France fait face à la sécheresse “la plus grave” alors que la chaleur persiste en Europe

En Grande-Bretagne, bien que seules deux compagnies des eaux aient interdit les tuyaux extérieurs, d’autres préviennent déjà que des restrictions pourraient être imposées si le temps sec persiste. L’interdiction affecte actuellement des millions de personnes dans le sud de l’Angleterre, les empêchant de nettoyer les voitures, d’arroser les jardins ou de remplir les piscines. Les contrevenants dans certaines régions pourraient être frappés d’une amende de 1 000 livres, soit environ 1 200 $.

La sécheresse a été particulièrement dévastatrice pour l’agriculture européenne, qui souffrait déjà d’un printemps anormalement sec, desséchant les récoltes, rendant plus difficile l’alimentation du bétail et faisant craindre des récoltes réduites.

Cette semaine, le bras exécutif de l’Union européenne a exhorté les États membres du bloc à réutiliser les eaux usées urbaines traitées pour l’irrigation agricole.

“Les ressources en eau douce sont rares et de plus en plus sous pression”, a déclaré Virginijus Sinkevicius, commissaire syndical à l’environnement, dans un communiqué, ajoutant qu'”en période de pics de température sans précédent, nous devons arrêter de gaspiller l’eau et utiliser cette ressource plus efficacement”.

En Italie, la Coldiretti, une confédération nationale de producteurs agricoles, a déclaré la semaine dernière que 250 000 exploitations étaient en difficulté à cause de la sécheresse et de la flambée des coûts énergétiques. Un agriculteur sur 10 pourrait ne jamais s’en remettre, a indiqué l’association dans un communiqué. Jeudi, le gouvernement italien sortant a alloué quelque 200 millions d’euros, soit 204 millions de dollars, pour aider les agriculteurs.

Mais la sécheresse a également frappé d’autres manières.

Dans la ville italienne de Borgoforte, à quelques kilomètres au sud de Mantoue, une bombe non explosée datant de la Seconde Guerre mondiale a émergé du lit du Pô alors que les eaux diminuaient, forçant l’évacuation ce week-end de 3 000 habitants, ont rapporté les médias locaux.