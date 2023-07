La France fait face à la 5ème nuit d’émeutes suite au meurtre d’un adolescent par la police, signes de diminution de la violence

PARIS (AP) – De jeunes émeutiers se sont affrontés avec la police tard samedi et tôt dimanche et ont pris pour cible la maison d’un maire avec une voiture en feu alors que la France faisait face à une cinquième nuit de troubles provoquée par le meurtre d’un adolescent par la police, mais la violence globale semblait diminuer par rapport au précédent nuits.

Dimanche matin, la police a procédé à 719 arrestations dans tout le pays après un déploiement massif de sécurité visant à réprimer le pire bouleversement social de la France depuis des années.

La crise qui se propage rapidement pose un nouveau défi au leadership du président Emmanuel Macron et révèle un mécontentement profond dans les quartiers populaires face à la discrimination et au manque d’opportunités.

Le jeune de 17 ans dont la mort mardi a suscité la colère, identifié par son prénom Nahel, a été inhumé samedi lors d’une cérémonie musulmane dans sa ville natale de Nanterre, une banlieue parisienne où l’émotion suscitée par sa perte reste vive.

Alors que la nuit tombait sur la capitale française, une petite foule s’est rassemblée sur les Champs-Elysées pour protester contre la mort de Nahel et les violences policières, mais a rencontré des centaines d’officiers avec des matraques et des boucliers gardant l’avenue emblématique et ses boutiques Cartier et Dior. Dans un quartier moins chic du nord de Paris, des manifestants ont déclenché des volées de pétards et allumé des barricades en feu alors que la police ripostait avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes.

Une voiture en feu a percuté le domicile du maire de la banlieue parisienne de l’Hay-les-Roses dans la nuit. Plusieurs écoles, commissariats, mairies et magasins ont été la cible d’incendies ou de vandalisme ces derniers jours mais une telle attaque personnelle contre le domicile d’un maire est inhabituelle.

Des escarmouches ont éclaté dans la ville méditerranéenne de Marseille mais sont apparues moins intenses que la nuit précédente, selon le ministère de l’Intérieur. Un contingent de police renforcé y a arrêté 55 personnes.

Les arrestations à l’échelle nationale ont été légèrement inférieures à celles de la veille, ce que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a attribué à « l’action résolue des forces de sécurité ».

Quelque 2 800 personnes ont été détenues au total depuis la mort de Nahel mardi. Le déploiement massif de la police a été bien accueilli par certains habitants effrayés des quartiers ciblés et des commerçants dont les magasins ont été saccagés – mais il a encore frustré ceux qui considèrent le comportement de la police comme le cœur de la crise actuelle en France.

Les troubles ont pesé sur la position diplomatique de Macron. Le bureau du président allemand Frank-Walter Steinmeier a déclaré que Macron avait téléphoné samedi pour demander le report de ce qui aurait été la première visite d’État d’un président français en Allemagne en 23 ans. Macron devait se rendre en Allemagne dimanche.

Des centaines de policiers et de pompiers français ont été blessés dans les violences qui ont éclaté après le meurtre, bien que les autorités n’aient pas publié le bilan des blessures des manifestants. En Guyane française, territoire d’outre-mer, un homme de 54 ans est mort après avoir été touché par une balle perdue.

Samedi, le ministre français de la Justice, Dupond-Moretti, a averti que les jeunes qui partagent des appels à la violence sur Snapchat ou d’autres applications pourraient faire l’objet de poursuites judiciaires. Macron a accusé les médias sociaux d’alimenter la violence.

La violence survient un peu plus d’un an avant que Paris et d’autres villes françaises n’accueillent des athlètes olympiques et des millions de visiteurs pour les Jeux olympiques d’été, dont les organisateurs surveillaient de près la situation alors que les préparatifs de la compétition se poursuivent.

Dans un cimetière perché à Nanterre, des centaines de personnes se sont tenues samedi le long de la route pour rendre hommage à Nahel alors que les personnes en deuil portaient son cercueil blanc d’une mosquée au lieu de sépulture. Sa mère, vêtue de blanc, est entrée dans le cimetière sous les applaudissements et s’est dirigée vers la tombe. Beaucoup d’hommes étaient jeunes et arabes ou noirs, venant pleurer un garçon qui aurait pu être eux.

Cette semaine, la mère de Nahel a déclaré à la télévision France 5 qu’elle était en colère contre le policier qui a tiré sur son fils à un contrôle routier, mais pas contre la police en général.

« Il a vu un petit garçon d’apparence arabe. Il voulait se suicider », a-t-elle déclaré. La famille de Nahel a des racines en Algérie.

La vidéo du meurtre montrait deux officiers à la fenêtre de la voiture, l’un avec son arme pointée sur le conducteur. Alors que l’adolescent s’avançait, l’agent a tiré une fois à travers le pare-brise. L’officier accusé d’avoir tué Nahel a reçu une accusation préliminaire d’homicide volontaire.

Treize personnes qui ne se sont pas conformées aux contrôles routiers ont été mortellement abattues par la police française l’année dernière, et trois cette année, ce qui a incité à exiger plus de responsabilité. La France a également connu des manifestations contre la violence policière et l’injustice raciale après le meurtre de George Floyd par la police du Minnesota.

La réaction au meurtre a été un puissant rappel de la pauvreté persistante, de la discrimination et des perspectives d’emploi limitées dans les quartiers de France où de nombreux habitants trouvent leurs racines dans les anciennes colonies françaises – comme là où Nahel a grandi.

« L’histoire de Nahel est le briquet qui a allumé le gaz. Des jeunes désespérés l’attendaient. Nous manquons de logements et d’emplois, et quand nous avons (des emplois), nos salaires sont trop bas », a déclaré Samba Seck, un ouvrier des transports de 39 ans à Clichy-sous-Bois, en banlieue parisienne.

Clichy a été le berceau de semaines d’émeutes en 2005 qui ont secoué la France, provoquées par la mort de deux adolescents électrocutés dans une sous-station électrique alors qu’ils fuyaient la police. L’un des garçons vivait dans le même lotissement que Seck.

De nouvelles violences ont visé sa ville cette semaine. Pendant qu’il parlait, les restes d’une voiture incendiée se trouvaient sous son immeuble et l’entrée de la mairie a été incendiée lors des émeutes de vendredi.

« Les jeunes cassent tout, mais nous sommes déjà pauvres, nous n’avons rien », a-t-il dit. Pourtant, il a dit comprendre la colère des émeutiers, ajoutant que « les jeunes ont peur de mourir aux mains de la police ».

Anna a rapporté de Nanterre. Jade le Deley à Clichy-sous-Bois, France ; Jocelyne Noveck à New York ; Hélène Alves à Paris ; et Geir Moulson à Berlin, ont contribué à ce rapport.

Cara Anna, Nicolas Garriga et Angela Charlton, Associated Press