La France exprime sa colère après que le Royaume-Uni ait déversé des eaux usées non traitées dans la Manche et la mer du Nord

Les législateurs européens sont furieux contre le gouvernement britannique, affirmant qu’ils déversent des eaux usées brutes dans la Manche et la mer du Nord, ce qui affecte le littoral français, les pêcheurs et la “santé des citoyens”.

Les compagnies des eaux britanniques ont déclaré qu’elles investissaient dans la résolution du problème.

De fortes pluies après des semaines de temps sec ont submergé certaines parties du système d’égouts britannique la semaine dernière, provoquant le rejet d’eaux usées non traitées dans les rivières et les mers.

Le problème est un problème de longue date en Grande-Bretagne, où les régulateurs enquêtent sur d’éventuelles violations de permis par six grandes compagnies des eaux et des groupes environnementaux affirment que les entreprises n’ont pas effectué les réparations nécessaires.

La semaine dernière, les citoyens britanniques ont été avertis de rester à l’écart de dizaines de plages en raison de préoccupations concernant la santé publique et les dommages causés à la faune.

Le groupe d’activistes Surfers Against Sewage a signalé 654 alertes de débordements d’égouts déversant des eaux usées dans les eaux de baignade cet été à partir de 171 sites en Angleterre et au Pays de Galles.

Depuis sa sortie de l’Union européenne, le Royaume-Uni a négligé ses engagements environnementaux, ont soutenu les députés européens (MPE) dans une lettre appelant à une action juridique ou politique de la Commission européenne.

“La Manche et la mer du Nord ne sont pas des dépotoirs”, a déclaré Stéphanie Yon-Courtin, membre de la commission pêche du Parlement européen et députée locale en Normandie.

“Nous ne pouvons tolérer que l’environnement, l’activité économique de nos pêcheurs et la santé de nos citoyens soient mis en grave danger par la négligence répétée du Royaume-Uni dans la gestion de ses eaux usées”, a-t-elle déclaré.

Bien qu’il ne soit plus lié par les lois de l’UE, le Royaume-Uni est toujours signataire des conventions pertinentes des Nations Unies sur la protection des eaux partagées, ont déclaré les députés.

La Commission européenne a déclaré qu’elle n’avait pas encore contacté Londres au sujet des plaintes. “Nous approfondirons l’affaire le cas échéant”, a déclaré jeudi la porte-parole de la Commission, Dana Spinant.

Le gouvernement conservateur britannique a rejeté les critiques, affirmant qu’il avait renforcé la réglementation sur la qualité de l’eau depuis le Brexit.

“Des commentaires inutiles et mal informés comme celui-ci ne devraient pas détourner l’attention du travail que nous faisons pour protéger davantage nos rivières et notre mer”, a déclaré Steve Double, le ministre britannique de l’eau. la fréquence et le volume des rejets d’eaux usées, et notre prochain plan de réduction des rejets de débordements de tempête exigera des compagnies des eaux qu’elles mettent en œuvre le plus grand programme d’infrastructure de l’histoire des compagnies des eaux.

Mais la semaine dernière, les libéraux démocrates de l’opposition ont publié un rapport alléguant que les rejets d’eaux usées n’étaient pas correctement enregistrés car de nombreux dispositifs de surveillance requis ne fonctionnaient pas correctement ou n’avaient pas encore été installés.

Alors que les compagnies des eaux britanniques ne sont pas autorisées à déverser des eaux usées non traitées dans des circonstances normales, elles sont autorisées à effectuer de tels rejets lorsque de fortes pluies menacent de submerger les stations d’épuration. Les groupes environnementaux allèguent que certaines entreprises exploitent cette exception pour économiser de l’argent et éviter de mettre à niveau leurs systèmes.

Au cours des négociations de rupture du Brexit, l’UE a exprimé à plusieurs reprises ses craintes que le Royaume-Uni abandonne les normes environnementales strictes du bloc et cède aux pressions des entreprises pour un système plus déréglementé qui pourrait mettre leur environnement commun en danger.

L’accord commercial qui est entré en vigueur en 2021 après le départ de la Grande-Bretagne de l’UE ne contient aucune disposition spécifique sur la manière de gérer les débordements d’eaux pluviales.

Water UK, qui représente les entreprises d’eau et d’assainissement, a déclaré que ses membres investissaient 3 milliards de livres pour lutter contre les débordements dans le cadre d’un programme national d’amélioration de l’environnement entre 2020 et 2025. Il a reconnu “un besoin urgent d’agir pour lutter contre les dommages causés à l’environnement par les déversements provenant des déversoirs d’orage et des ouvrages de traitement des eaux usées.

“Les compagnies des eaux ne peuvent pas le faire seules, c’est pourquoi nous appelons également le gouvernement, les régulateurs, les compagnies des eaux, l’agriculture et d’autres secteurs à se réunir dès que possible pour proposer un plan national complet”, a déclaré le groupe de l’industrie de l’eau.

