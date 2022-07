La France explique les causes du carnage de la Ligue des champions

Un rapport du Sénat a partagé ses conclusions mercredi

Les supporters de Liverpool ont été blâmés injustement pour le chaos qui a englouti la finale de l’UEFA Champions League en mai dans le but de “détourner l’attention” loin des défaillances étatiques et organisationnelles, selon un rapport du Sénat français publié cette semaine.

Le match, que les hommes de Jurgen Klopp ont perdu contre le Real Madrid, 14 fois vainqueur de la compétition, a été retardé d’environ 40 minutes au milieu de récits de la police française empêchant les fans d’entrer dans le stade et en gazant certains, y compris des enfants.

Les supporters de Liverpool se sont plaints d’avoir été bousculés, agressés et presque écrasés dans le chaos du Stade de France, d’autres étant volés par des gangs armés après la défaite.

Après avoir recueilli des témoignages pendant des semaines, le Sénat français a conclu dans un rapport publié mercredi que les scènes lamentables étaient le produit d’un “chaîne d’événements et de dysfonctionnements” par différentes autorités dont l’État français lors de la préparation de la finale.

Le match qui devait initialement se dérouler à Saint-Pétersbourg avant que la Russie ne soit dépouillée de la pièce maîtresse en raison du conflit en Ukraine.

Le rapport du Sénat français a révélé que les fans de Liverpool ont été injustement blâmés par le ministre français de l’Intérieur Gérard Darmanin, qui a tenté de “détourner l’attention de l’incapacité de l’État à gérer adéquatement les foules présentes.”

Il a également déclaré que les fans avaient été déçus par l’État français “ne pas freiner” la conduite de “plusieurs centaines violentes et coordonnées” criminels qui les ont volés à la tire et les ont volés devant le stade de Saint Denis.

La police française a mal jugé les fidèles itinérants de l’équipe anglaise et a fondé l’organisation de leur sécurité pour la finale de la Ligue des champions sur un “vision datée des supporters britanniques, rappelant les hooligans des années 1980”, ce qui a conduit à une approche centrée sur “contrôle de foule” des fans de football anglais.

Il y avait “des lacunes majeures en matière de renseignement”et au lieu que des hooligans soient présents, entre 300 et 400 petits voleurs ont opéré sur les lieux qui auraient dû être arrêtés par les services de renseignement français après avoir été repérés dans la localité quelques jours avant la finale.

Le rapport du Sénat a également constaté qu’un “volonté politique de faire apparaître la présence de supporters britanniques comme la seule cause du chaos au Stade de France – qui visait peut-être à masquer les mauvais choix d’organisation – [was] en aucun cas acceptable.”

En outre, le Sénat a découvert qu’il n’y avait pas eu d’anticipation des flux de transport le soir de la rencontre, et une décision de procéder à des contrôles initiaux de la validité des billets près du stade a conduit à des points de contrôle devenant dangereusement surpeuplés et bloqués avec certains rapports de fans réclamant des être obligé d’attendre à l’extérieur du sol dans la chaleur jusqu’à deux heures.

Alors que l’on savait déjà que la conduite de deux policiers français faisait l’objet d’une enquête en raison d’une utilisation disproportionnée présumée de gaz lacrymogène sur les supporters de Liverpool, le rapport a révélé que la substance avait été administrée dans le but de repousser la foule.

“Cette méthode, qui touche les personnes présentes, au-delà de celles qui sont visées, est apparue particulièrement agressive envers les supporters venant de pays où elle n’est pas pratiquée”, a-t-il ajouté. dit le rapport, les gaz lacrymogènes contribuant “au sentiment des supporters qu’une force excessive, voire des violences policières, avaient été utilisées à leur encontre”.

Les sénateurs en charge du rapport et de son enquête ont déclaré que les tweets du soir de la finale, où il était affirmé que le chaos avait été causé par des supporters de Liverpool tentant d’entrer sur le terrain avec d’énormes volumes de faux billets, “ne correspondait pas à la vérité” et était un “analyse partielle et imprécise”.

Le sénateur centriste Laurent Lafon a déclaré lors d’une conférence de presse au Sénat que s’il avait la possibilité de parler aux supporters de Liverpool, il dirait : “Nous exprimons clairement nos regrets et nos excuses pour ce qui s’est passé”.

Selon Lafon, les fans de Liverpool étaient “vraiment les victimes de ce qui s’est passé”avec désormais un impératif diplomatique pour le président français Emmanuel Macron et la première ministre française Elisabeth Borne de sortir et « adresser un message aux spectateurs et aux autorités » sur la Manche au Royaume-Uni.

À l’avenir, le rapport a formulé des recommandations pour l’organisation de futurs événements sportifs en France, qui devraient impliquer de meilleures procédures de billetterie, une meilleure formation des stadiers et une meilleure coordination entre les stadiers et la police.

