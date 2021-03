La France a introduit une série de nouvelles restrictions alors que les cas de Covid-19 montent en flèche et que la variante britannique la plus contagieuse du virus devient de plus en plus répandue. Darmanin a admis que la situation est «Très inquiétant» et a réitéré la nécessité pour les Français de respecter les nouvelles règles et d’éviter la propagation du virus.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy