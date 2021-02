Le président français Emmanuel Macron a averti mardi que le retrait des troupes françaises déployées dans la région du Sahel en Afrique du Nord serait une erreur, arguant qu’une erreur dans la lutte contre les groupes terroristes dans la région pourrait avoir des répercussions sur le continent plus large et l’Europe.

« Je pense que précipiter un retrait de la France (…) serait une erreur », a déclaré Macron aux journalistes à l’issue d’un sommet de deux jours avec les dirigeants des pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad.

« Je considère que l’année 2020 a porté ses fruits, a permis les victoires que nous attendions », a-t-il déclaré, citant également le « réengagement significatif du Mali, du Burkina Faso, du Niger » dans la lutte contre les groupes terroristes.

La France a augmenté de 600 troupes au Sahel l’année dernière à la suite d’un sommet similaire à Pau, portant à 5 100 le nombre total de soldats français déployés dans le cadre de l’opération Barkhane.

L’opération militaire a été lancée en 2014 mais a subi des pressions ces deux dernières années en raison du ressentiment local face à la présence française et du nombre croissant de morts des troupes françaises – 27 soldats français ont perdu la vie en 2019 et 2020, soit près de la moitié du total depuis le début de l’opération.

Macron a déclaré que l’augmentation des bottes françaises sur le terrain avait conduit à des victoires importantes, notamment la mort d’Abdelmalek Droukel, alors chef d’Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), et de Bah ag Moussa, chef militaire du Groupe de soutien. Islam et musulmans (GSIM).

«Nous sommes là parce que nous avons un destin partagé avec le Sahel. Si le Sahel tombe entre les mains du terrorisme, l’Afrique tombera progressivement entre les mains des terroristes islamiques et l’Europe vivra très clairement les conséquences de cette tragédie. Donc je pense est notre devoir d’être à vos côtés », a déclaré Macron, qui a participé virtuellement au sommet.

« Il serait paradoxal d’affaiblir notre présence à un moment où nous avons un alignement politique et militaire favorable à la réalisation de nos objectifs », at-il souligné.

Il a dit que le défi à venir est de s’appuyer sur ces victoires et d’aller « plus loin et plus fort » afin « d’essayer de couper la tête » aux groupes liés à Al-Qaida.

« Nous ne devons pas relâcher la pression sur les groupes terroristes », a-t-il poursuivi.

Il a également souligné que l’appel de la France pour un soutien européen accru a été répondu avec le déploiement au second semestre 2020 d’une Task Force Takuba composée de troupes de Belgique, de République tchèque, du Danemark, d’Estonie, d’Allemagne, des Pays-Bas, du Portugal et de Suède. et le Royaume-Uni.

Il a déclaré que le groupe de travail « suscite également l’intérêt d’un nombre croissant de pays, en particulier en Europe de l’Est et du Sud » et que la nouvelle administration américaine de Joe Biden avait également indiqué qu’elle s’engagerait davantage.

Les dirigeants du G5 Sahel ont également convenu lors du sommet que l’opération militaire revigorée doit être accompagnée d’une « poussée » politique et civile avec le retour en force des services de l’Etat, y compris les forces de l’ordre, la justice et l’éducation dans les zones nouvellement libérées. On espère que cela réduirait la capacité de recrutement des groupes terroristes.

Selon Crisis Action, 2020 a été l’année la plus meurtrière pour les civils au Sahel. Le Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) De plus, la violence dans la région africaine a maintenant déplacé plus de 2 millions de personnes – un chiffre qui a quadruplé en seulement deux ans.