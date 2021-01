La France exclut l’assouplissement des restrictions COVID et défend la lenteur du déploiement des vaccins

Les bars et restaurants français ne rouvriront pas avant au moins la mi-février, a annoncé jeudi le gouvernement, car les nouvelles infections au COVID-19 restent élevées.

Le Premier ministre Jean Castex a déclaré aux journalistes jeudi après-midi que le nombre de nouveaux cas quotidiens était en moyenne de 15 000, soit trois fois le seuil que le gouvernement avait fixé pour un nouvel assouplissement.

Il a également défendu la stratégie de vaccination très critiquée du pays.

Les bars et restaurants, qui espéraient rouvrir le 20 janvier, envisagent désormais la mi-février « au plus tôt », a déclaré Castex.

Les lieux culturels, y compris les musées et les cinémas, qui devaient rouvrir avant Noël, resteront également fermés, tout comme les remontées mécaniques des stations de ski.

Le gouvernement se réunira le 20 janvier pour décider si une réouverture à temps pour les vacances scolaires de février est possible.

Le couvre-feu nocturne de 20h00 à 06h00 a été prolongé de deux semaines supplémentaires. Un couvre-feu plus strict, à partir de deux heures plus tôt, imposé dans de larges pans de l’est de la France, pourrait être étendu à 10 départements ou régions supplémentaires, également à l’est. La décision doit être prise vendredi soir.

Plus de 25 300 cas ont été enregistrés entre 24 heures et mercredi après-midi. Le nombre de morts a augmenté de 291 à 66 565 – le deuxième plus élevé d’Europe continentale.

Les autorités ont également annoncé jeudi que deux grappes – comprenant 19 personnes – de la nouvelle variante britannique avaient été détectées. La variante est jusqu’à 70% plus transmissible.

Castex a déclaré que la frontière avec le Royaume-Uni resterait fermée « sous autre préavis » à toute personne incapable de présenter un test négatif.

« Nous ne sommes toujours pas sortis du bois. Nous devons revenir à une dynamique descendante. C’est la condition pour reprendre le contrôle de l’épidémie », a déclaré Castex.

Il a qualifié la situation actuelle de «fragile» avec plus de 2 500 nouvelles hospitalisations et plus de 200 admissions en unité de soins intensifs chaque jour.

Un million de vaccinations en janvier

Concernant la stratégie de vaccination du pays, qui a été durement critiquée ces derniers jours pour sa lenteur, Castex a déclaré que le plan était d’administrer une première dose du vaccin à un million de personnes avant la fin du mois.

Le pays a jusqu’à présent reçu plus d’un million de doses mais vacciné environ 45 000 personnes depuis le 27 décembre, a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran. Il a souligné que le rythme doit s’accélérer à des dizaines de milliers par jour.

L’Allemagne et l’Italie, qui ont commencé leur campagne de vaccination le même jour que la France, ont jusqu’à présent vacciné respectivement plus de 367 000 et 326 000 personnes.

La France doit recevoir des expéditions hebdomadaires de 500 000 doses du vaccin Pfizer / BioNTech jusqu’à fin février, les livraisons passant ensuite à un million de doses par semaine. À cela s’ajoutera le Moderna jab, qui a été approuvé mercredi par l’Agence européenne des médicaments, avec plus de 100 000 doses à administrer ce mois-ci. Celles-ci seront suivies d’un demi-million de doses en février, plus d’un million en mars et avril et deux millions de doses en mai et juin.

Au total, la France doit recevoir 78 millions de doses avant le début de l’été, a déclaré Véran. Il a également déclaré que pour vacciner autant de personnes aussi rapidement que possible, le gouvernement pourrait retarder la deuxième injection du vaccin Pfizer / BioNtech de trois à six semaines.

Il a également souligné que «le vaccin est sûr» et que les effets secondaires «sont extrêmement rares, de l’ordre d’un patient pour 100 000 vaccinés,« touchant principalement les personnes «hautement allergiques».