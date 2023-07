La France explore « toutes les options » dans le but de rétablir l’ordre dans le pays après que les émeutes continuent de secouer Paris à la suite de la mort d’un automobiliste de 17 ans qui a été abattu par la police plus tôt cette semaine.

Plus de 200 policiers ont été blessés et 875 personnes arrêtées jeudi soir alors que des émeutiers se sont affrontés avec des officiers dans des villes de France.

À la suite d’une réunion de crise du cabinet, le président Emmanuel Macron a déclaré qu’il demanderait aux plateformes de médias sociaux de supprimer les images « les plus sensibles » des émeutes et de divulguer l’identité des utilisateurs attisant les tensions.

La France s’est engagée à examiner « toutes les options » pour rétablir l’ordre vendredi, après que des émeutiers ont incendié des bâtiments et des voitures et pillé des magasins dans tout le pays lors d’une troisième nuit de rage déclenchée par la mort par balle d’un adolescent d’origine nord-africaine.

La mort du jeune de 17 ans, filmée à un arrêt de la circulation, a suscité un ressentiment de longue date parmi les communautés urbaines pauvres et racialement mixtes à propos d’incidents de violence policière et d’allégations de racisme systémique au sein des forces de l’ordre.

Plus de 200 policiers ont été blessés et 875 personnes arrêtées du jour au lendemain, ont annoncé les autorités, alors que des émeutiers se heurtaient à des officiers dans des villes de France, avec des bâtiments ainsi que des bus et d’autres véhicules incendiés et des magasins pillés.

Le gouvernement envisagerait « toutes les options » pour rétablir l’ordre, a déclaré la Première ministre Elisabeth Borne, qualifiant plus tôt la violence d' »intolérable et inexcusable » dans un tweet.

REGARDER | Un policier inculpé du meurtre d’un adolescent français alors que l’indignation monte

Le président Emmanuel Macron, dans des commentaires télévisés d’une réunion de crise du cabinet, a déclaré qu’il demanderait aux plateformes de médias sociaux de supprimer les images « les plus sensibles » des émeutes de leurs flux et de divulguer aux autorités l’identité des utilisateurs qui fomentent la violence.

Macron, qui a jusqu’à présent exclu de déclarer l’état d’urgence, a quitté tôt un sommet de l’Union européenne à Bruxelles pour assister à ce qui était la deuxième réunion de crise du cabinet en deux jours.

Il a également déclaré, sans donner de détails, que certains événements publics non précisés seraient annulés dans les régions touchées par les troubles.

Dans la ville méridionale de Marseille, la deuxième plus grande ville de France, les autorités ont interdit les manifestations publiques prévues vendredi, ont déclaré que tous les transports publics s’arrêteraient à 19h00 heure locale et ont encouragé les restaurants à fermer tôt les espaces de restauration en plein air.

Une source des transports publics parisiens a déclaré à la chaîne de télévision BFM TV que les services de tramway et de bus dans la capitale cesseraient à 21 heures chaque jour jusqu’à nouvel ordre.

Jeudi soir, des manifestants ont brûlé des pneus bloquant une rue de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, alors que les émeutes se poursuivaient dans tout le pays suite au meurtre d’un garçon de 17 ans par un policier. Philippe Lopez / AFP

Dans une précédente tentative pour réprimer la violence, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait multiplié par quatre jeudi soir les déploiements de la police nationale à 40 000 agents, dont 249 ont été blessés, a indiqué le ministère.

La ministre de l’Énergie, Agnès Pannier-Runacher, a déclaré que plusieurs membres du personnel de la société de distribution d’électricité Enedis avaient également été blessés par des jets de pierres lors des affrontements.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué que 79 postes de police ont été attaqués dans la nuit, ainsi que 119 bâtiments publics dont 34 mairies et 28 écoles.

La violence a éclaté à Marseille, Lyon, Pau, Toulouse et Lille ainsi que dans certaines parties de Paris, y compris la banlieue ouvrière de Nanterre, où Nahel M., 17 ans, d’origine algérienne et marocaine, a été abattu mardi. .

Point d’éclair Nanetere

Des vidéos nocturnes sur les réseaux sociaux ont montré des paysages urbains en feu à travers le pays. Un tramway a été incendié dans l’est de la ville de Lyon et 12 bus éventrés dans un dépôt à Aubervilliers, dans le nord de Paris.

À Nanterre, à la périphérie de la capitale, des manifestants ont incendié des voitures, barricadé des rues et lancé des projectiles sur la police à la suite d’une précédente veillée pacifique organisée pour rendre hommage à l’adolescent décédé.

Dans le centre commercial Châtelet Les Halles, dans le centre de Paris, un magasin de chaussures Nike a été cambriolé et plusieurs personnes ont été arrêtées après que des vitrines ont été brisées le long de la rue commerçante adjacente de la rue de Rivoli, a annoncé la police parisienne.

Une source a déclaré à Reuters que plusieurs supermarchés Casino avaient été pillés à travers le pays.

À Genève, le bureau des droits de l’homme des Nations Unies a souligné l’importance des rassemblements pacifiques et a exhorté les autorités françaises à veiller à ce que l’usage de la force par la police soit légal, proportionné et non discriminatoire.

« C’est le moment pour le pays de s’attaquer sérieusement aux problèmes profonds du racisme et de la discrimination raciale dans l’application des lois », a déclaré la porte-parole Ravina Shamdasani.

Des groupes de défense des droits allèguent un racisme systémique au sein des forces de l’ordre en France, une accusation que Macron a niée. En 2020, son gouvernement a promis une « tolérance zéro » à l’égard du racisme au sein des forces de l’ordre.

Le policier, qui, selon les procureurs, a reconnu avoir tiré un coup de feu mortel sur l’adolescent, a été placé jeudi sous enquête officielle pour homicide volontaire – ce qui équivaut à être inculpé par les juridictions anglo-saxonnes. Il est placé en garde à vue préventive.

Une marche commémorative a eu lieu jeudi pour un adolescent qui a été abattu par un policier mardi matin. Bertrand Guay / AFP

Son avocat, Laurent-Franck Lienard, a déclaré que son client avait visé la jambe du conducteur mais qu’il avait été heurté, ce qui l’avait fait tirer vers la poitrine. « De toute évidence (l’officier) ne voulait pas tuer le chauffeur », a déclaré Lienard sur BFM TV.

Certains gouvernements occidentaux ont averti leurs citoyens en France de faire preuve de prudence.

Les Américains « devraient éviter les rassemblements de masse et les zones d’activité policière importante », a déclaré l’ambassade américaine dans un tweet, tandis que les autorités britanniques ont averti les Britanniques d’une éventuelle perturbation des transports et des couvre-feux locaux.

Les troubles ont ravivé les souvenirs de trois semaines d’émeutes nationales en 2005 qui ont forcé le président de l’époque, Jacques Chirac, à déclarer l’état d’urgence.

Cette vague de violence a éclaté dans la banlieue parisienne de Clichy-sous-Bois à la suite de la mort de deux jeunes hommes qui ont été électrocutés dans une sous-station électrique alors qu’ils se cachaient de la police.