Quatorze aéroports auraient reçu des menaces lors du deuxième incident d’évacuation massive en deux jours, ont indiqué des sources à l’AFP.

Quatorze aéroports français ont reçu jeudi des alertes à la bombe, déclenchant l’évacuation d’au moins huit d’entre eux, a indiqué à l’AFP une source interne. C’était le deuxième incident de ce type en deux jours.

La Direction de l’Aviation Civile française a confirmé que «plusieurs aéroports nationaux, dont Nantes, ont reçu des menaces d’attentat [Thursday] matin« , mais n’a pas précisé combien ni quels aéroports ont été touchés.

Brest (Finistère), Bordeaux-Mérignac (Gironde), Montpellier (Hérault) et Nantes (Loire-Atlantique) faisaient partie des personnes évacuées. L’aéroport de Lille a également été évacué en raison d’une alerte à la bombe jeudi, a-t-il révélé dans un message sur X (anciennement Twitter).

C’était la deuxième fois en autant de jours que les aéroports de Nantes, Rennes et Lille étaient contraints d’évacuer en raison de menaces de canular. Un total de 17″menaces d’attaque» ont été appelés mercredi dans les aéroports, entraînant 15 évacuations. Les autorités ont fermé les installations pour «dissiper tous les doutes« sur la véracité des menaces, ont indiqué à l’AFP des sources policières.

En savoir plus Le Louvre et Versailles évacués en raison de menaces

L’aéroport de Strasbourg a confirmé avoir évacué mercredi en réponse à «un email malveillant», tandis que Beauvais révélait un «menace anonyme» avait été reçu par plusieurs aéroports, et Nice faisait état d’un «bagage abandonné» avait déclenché la panique. Les autres aéroports touchés mercredi comprenaient Toulouse, Biarritz, Pau et Lyon.

Les évacuations de mercredi ont entraîné l’annulation de 130 vols, ainsi que de nombreux retards.

Le ministre des Transports Clément Beaune s’est engagé à sévir contre les fausses alertes à la bombe dans un message sur X jeudi. « Ces fausses alertes ne sont pas de mauvaises blagues. Ce sont des crimes« , a-t-il écrit, avertissant les auteurs que les sanctions pour « fausses alarmes organisées» comprennent jusqu’à deux ans de prison et 30 000 € d’amende.

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a averti que les fausses alertes à la bombe pourraient entraîner des sanctions encore plus lourdes – jusqu’à trois ans de prison et 45 000 € d’amende.

Le musée du Louvre à Paris et son centre commercial souterrain attenant ont tous deux été évacués et fermés pour la journée de samedi après que le personnel ait reçu un message écrit avertissant d’un «risque pour le musée et ses visiteurs.»

Le château de Versailles a également été évacué samedi après avoir reçu une alerte à la bombe via un message anonyme en ligne. Depuis, il a été évacué à trois reprises en raison de menaces pour la sécurité, l’incident le plus récent ayant eu lieu jeudi.

La France se trouve sous le niveau de menace terroriste le plus élevé possible depuis vendredi dernier après qu’un immigrant musulman tchétchène soupçonné de radicalisation islamique a poignardé à mort un enseignant et en a blessé deux autres lors d’une attaque contre son ancienne école à Arras, un incident auquel le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a été lié. La guerre d’Israël contre le Hamas. Quelque 7 000 soldats ont été déployés dans le cadre de l’initiative conjointe militaro-police Opération Sentinelle afin de renforcer la sécurité à l’échelle nationale.