Il est 6h30, un matin de fin d’été à Paris. Au milieu des grondements venant de la station de métro Stalingrad, au nord-est de la capitale française, des centaines de migrants, pour la plupart des hommes, dorment entassés sous un viaduc. Certains se reposent sur des morceaux de carton et de vieux matelas derrière une clôture arrosée d’urine, d’autres restent éveillés au bord de la rue.

La rumeur se répand que des bus gouvernementaux sont sur le point de venir les chercher. Certains attendent avec impatience, espérant qu’on leur proposera enfin un logement, la plupart sont confus et craintifs, craignant d’être obligés de quitter Paris.

Depuis quelques mois, le gouvernement français s’efforce d’accélérer le transfert des sans-abri parisiens vers d’autres régions du pays, dans le cadre d’un plan visant à alléger une partie de la pression sur les services d’hébergement d’urgence de la capitale. Chaque semaine, entre 50 et 150 personnes sont emmenées dans l’un des 10 sites répartis à travers la France, selon le gouvernement.

Malgré le déni par le gouvernement de tout lien avec les JO, que Paris accueillera à l’été 2024, certaines organisations non gouvernementales et élus estiment que les Jeux sont en partie la raison pour laquelle ce plan de relocalisation a été récemment activé.

“Nous avons entendu dire qu’ils venaient nous emmener aujourd’hui, mais je ne sais pas où aller”, a déclaré à CNN Obsa, un réfugié politique éthiopien de 31 ans. Il souhaite être identifié sous un pseudonyme en raison de craintes de représailles.

L’Obsa a fait le périlleux voyage vers la France en 2017, depuis l’Éthiopie jusqu’au Soudan et en Libye, puis à travers la Méditerranée jusqu’en Italie.

Il a désormais un emploi à temps plein à Paris mais, même après tant d’années dans la ville, il n’a pas réussi à trouver un logement permanent, en grande partie à cause des coûts de location extrêmement élevés dans la capitale et de la disponibilité très limitée de logements sociaux plus abordables. . L’Obsa comptait sur un hébergement d’urgence dans un hôtel, mais affirme qu’elle l’a expulsé après que sa femme l’ait rejoint. « Ils ont simplement refusé. Ils ont dit : nous n’avons pas de place pour votre femme », se souvient-il.

Dalal Mawad/CNN Des sans-abri dorment sur de vieux matelas et des cartons sous la station de métro Stalingrad, au nord-est de Paris.

L’Obsa n’est pas seule à vivre cette expérience. A l’approche des Jeux Olympiques de l’année prochaine, les hôtels de Paris ont commencé à annuler leurs contrats de logement d’urgence avec le gouvernement pour faire de la place à l’afflux attendu de touristes, selon Paul Alauzy de Médecins Du Monde, une ONG qui travaille avec les migrants sans abri.

En 2022, environ 50 000 personnes sans abri étaient hébergées chaque nuit dans des hôtels en Ile-de-France, où se situe Paris, selon la Fédération des Acteurs Solidaires, qui regroupe les associations locales et les organisations caritatives. Cette année, au moins 5 000 des places d’hôtel précédemment disponibles ont déjà été annulées, a rapporté BFMTV, filiale de CNN, ce qui pourrait expliquer en partie pourquoi des réfugiés comme Obsa et son épouse ont été poussés à la rue.

La préfecture de Paris a déclaré à CNN que le nombre effectif de places d’hébergement d’urgence perdues était plus proche de 2 000 parce que la ville avait trouvé des solutions alternatives pour compenser les chambres d’hôtel annulées.

Quoi qu’il en soit, les chambres d’hôtel perdues sont loin d’être le principal problème des sans-abri en France. Environ la moitié des sans-abri du pays sont concentrés en Ile-de-France, où ils ont accès à davantage d’associations caritatives, d’opportunités d’emploi et de relations personnelles.

Selon les chiffres du ministère du Logement, sur un peu plus de 200 000 sans-abri hébergés chaque nuit dans le pays, 100 000 le sont en Ile-de-France. En termes simples, il n’y a pas assez de places d’hébergement d’urgence à Paris pour accueillir tout le monde.

Alors que l’Obsa parle à CNN, des dizaines de policiers français s’approchent et encerclent la zone. Un certain nombre de grands bus blancs se garent et bloquent la rue. L’un des bus porte une pancarte indiquant « Bordeaux », un autre « Marseille », des villes situées à des centaines de kilomètres de la capitale.

Personnels et bénévoles des organisations humanitaires locales et de la police parisienne discutent avec des migrants qui semblent désemparés par ce qui se passe.

Les autorités informent les migrants par mégaphone qu’ils peuvent monter à bord d’un des bus pour se rendre à Marseille ou à Bordeaux, où ils seront hébergés. Ceux qui souhaitent rester dans la capitale sont encouragés à démontrer qu’ils disposent d’un contrat de travail de longue durée.

Mais même dans ce cas, ils n’auront pas la garantie d’avoir un toit au-dessus de leur tête. “Je ne peux pas partir, j’ai un contrat de travail d’un an”, a déclaré Obsa, qui travaille comme administrateur informatique. «Je dois au moins rester en Ile-de-France.»

Claudia Colliva/CNN La police et les travailleurs d’organisations humanitaires discutent avec ceux qui attendent de monter à bord d’un bus près du camp de sans-abri à Paris.

Au total, 1 800 personnes sans abri, dont une majorité de migrants, ont été déplacées hors de Paris depuis avril, selon les chiffres dévoilés à CNN par la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal), l’entité gouvernementale en charge du politique nationale en matière d’accès au logement.

Une dizaine de refuges temporaires régionaux, appelés SAS, ont été installés à travers le pays pour accueillir les nouveaux arrivants en dehors de Paris, selon la Dihal. Chaque SAS peut accueillir jusqu’à 50 personnes.

“Tout cela arrive à un moment crucial, où il y a aussi la préparation des Jeux olympiques”, a déclaré Yann Manzi, fondateur d’Utopia 56, une ONG française qui travaille auprès des migrants sans abri, “et l’incapacité de l’État à faire face aux problèmes des migrants”. avec la réalité de ce qui se passe dans les rues de Paris, qui signifie continuer à laisser sans aucun soutien des milliers de personnes arrivées sur notre territoire.

En 2022, la France a reçu 155 773 demandes d’asile, selon le gouvernement. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a déclaré dans plusieurs interviews télévisées que la France accueillerait ouvertement les réfugiés politiques, mais que ses portes resteraient fermées à tout migrant arrivant illégalement dans le pays et ne faisant pas l’objet de persécutions dans son pays d’origine. Selon les chiffres du gouvernement, en 2022, près de 20 000 immigrants irréguliers ont été expulsés.

Dans une interview télévisée dimanche, le président français Emmanuel Macron a insisté sur le fait que la France faisait sa part pour aider les migrants qui arrivent sur les côtes européennes, en dépensant, entre autres, environ 2 milliards d’euros chaque année pour l’hébergement d’urgence des sans-abri. Il a toutefois conclu que le pays « ne peut tout simplement pas supporter toute la misère du monde ».

Lors d’un débat parlementaire le 5 mai, l’ancien ministre du Logement Olivier Klein a déclaré que les sans-abri franciliens devraient être transférés vers d’autres régions, suite à la perte de places d’hébergement d’urgence causée par les hôtels parisiens qui ont annulé leurs contrats gouvernementaux.

« L’approche des grands événements sportifs – d’abord, dans une moindre mesure, la Coupe du monde de rugby en 2023, puis les Jeux olympiques en 2024 – nous oblige à anticiper et à anticiper, grâce à une politique de désencombrement. ,” il a dit.

Dans une interview télévisée quelques semaines plus tard, le 25 mai, Klein a nié tout lien entre les délocalisations et les Jeux olympiques.

Le Dihal a démenti auprès de CNN tout lien entre le projet de relocalisation et les prochains Jeux, insistant sur le fait que le projet vise à alléger le fardeau de la région Ile-de-France et à garantir aux sans-abri de la région un accompagnement plus important et plus individualisé les provinces.

Un porte-parole de Paris 2024 a déclaré à CNN que le projet de relocalisation n’avait « rien à voir » avec les Jeux ou la Coupe du monde de rugby actuellement en cours en France.

“La situation concernant l’hébergement d’urgence en Ile-de-France n’est malheureusement pas nouvelle et est devenue plus critique ces derniers mois, indépendamment du fait que la région accueillera les Jeux de Paris 2024 l’année prochaine”, a déclaré le porte-parole.

Manzi, d’Utopia 56, pense que les efforts de relocalisation pourraient être une bonne idée en principe, mais affirme que le problème est que les refuges régionaux n’hébergeront les gens que pendant trois semaines, selon les villes chargées de les accueillir, et que ce qui se passera après cela reste à déterminer. incertain.

Dans le SAS, certaines personnes sont aidées à trouver un logement et un emploi auquel elles peuvent prétendre, en fonction de leur statut juridique, mais cela ne fonctionne pas pour tout le monde. “En moyenne, 25 à 30 % (des personnes) retournent dans la rue”, a expliqué Manzi. “Ils se retrouvent au terme de ces trois semaines sans aucune solution,…