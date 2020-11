La France et l’ONU accueillent une nouvelle conférence sur l’aide au Liban dans une impasse

PARIS (AP) – La France et l’ONU accueilleront la semaine prochaine une nouvelle conférence sur l’aide à Beyrouth après l’explosion dévastatrice de son port en août, dans un contexte d’impasse politique et d’aggravation de la crise économique au Liban, a annoncé vendredi la présidence française.

Des milliers de Libanais luttent pour réparer les maisons endommagées par l’explosion, et il n’y a aucune initiative gouvernementale pour reconstruire ce qui a été détruit.

Le président français Emmanuel Macron et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres co-présideront la vidéoconférence le 2 décembre, qui comprendra également des groupes non gouvernementaux libanais et d’autres organisations cherchant à aider, selon le bureau de Macron.

Près de quatre mois après que l’explosion a forcé la démission du gouvernement libanais, les dirigeants ont encore du mal à former un nouveau gouvernement au milieu de désaccords politiques persistants. L’armée libanaise a offert une petite assistance pour la reconstruction de Beyrouth, mais la grave crise économique du pays s’est encore aggravée.

Macron s’est rendu à Beyrouth à deux reprises à la suite de l’explosion et a promis d’aider l’ancien protectorat français à se reconstruire. Mais son initiative et sa feuille de route pour un nouveau gouvernement qui adopterait des réformes urgentes ne sont allées nulle part dans la paralysie politique du Liban, et des milliards de dollars d’aide internationale restent bloqués.

L’explosion massive a tué près de 200 personnes et en a blessé plus de 6 000 lorsque 3 000 tonnes de nitrate d’ammonium ont explosé dans le port de Beyrouth. Il a également dévasté plusieurs quartiers, détruisant des milliers de bâtiments résidentiels, historiques et autres. Il est considéré comme l’une des plus grandes explosions non nucléaires jamais enregistrées.

La cause de l’explosion n’est toujours pas connue, mais elle est largement considérée comme l’aboutissement de décennies de corruption et de mauvaise gestion par la classe dirigeante libanaise.