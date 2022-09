NEW DELHI (AP) – Le ministre français des Affaires étrangères a déclaré mercredi que la guerre en Ukraine n’éclipserait pas les engagements de la France dans la région indo-pacifique, où l’Inde et ses alliés considèrent avec suspicion l’influence croissante de la Chine.

La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna et son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar ont discuté de la situation sécuritaire dans la région et des conséquences de l’invasion russe de l’Ukraine, notamment des préoccupations concernant la sécurité alimentaire et la hausse de l’inflation, ont déclaré des responsables.

Colonna a déclaré que les deux pays partageaient la même préoccupation concernant le rôle de la Chine dans la région.

“Nous avons beaucoup parlé de la situation générale dans l’Indo-Pacifique et des nombreux défis qui sont apparus à cause de la Chine. Nous avons fondamentalement la même analyse, nous partageons également les mêmes préoccupations, car nous connaissons le rôle que jouent les Chinois et nous voulons nous assurer qu’il n’y a pas de déséquilibre dans l’Indo-Pacifique », a déclaré Colonna lors d’un point de presse.

Jaishankar a déclaré qu’il était important que les pays partageant les mêmes idées travaillent ensemble dans la région pour assurer la paix, la sécurité et la prospérité. “Nous considérons la France comme un acteur indo-pacifique présent de longue date dans l’océan Indien”, a-t-il ajouté.

La semaine dernière, les soldats indiens et chinois ont commencé à se retirer d’un point de friction clé sur leur frontière contestée dans le cadre des efforts visant à réduire les tensions dans une impasse de plus de deux ans qui a parfois conduit à des affrontements meurtriers. Les deux pays ont stationné des dizaines de milliers de soldats soutenus par de l’artillerie, des chars et des avions de chasse le long de la frontière de facto, appelée la ligne de contrôle réel.

En juin 2020, l’Inde a déclaré avoir perdu 20 soldats et la Chine a déclaré avoir perdu quatre soldats lorsque les deux parties se sont battues avec des gourdins, des pierres et des poings.

Jaishankar a déclaré mercredi que le désengagement des troupes était terminé.

Colonna a déclaré que la France travaillait pour que les aliments en provenance d’Ukraine, qui sont essentiels pour de nombreux pays, continuent sous forme d’exportations tandis que l’Union européenne s’efforce d’assurer la transparence du marché afin que les prix restent raisonnables.

Colonna et Jaishankar ont fait écho aux appels pour trouver des solutions pour mettre fin à la guerre. “Il devrait y avoir un retour au dialogue et à la diplomatie”, a déclaré Jaishankar aux journalistes.

Colonna, qui effectue une visite de trois jours en Inde, se rendra à Mumbai jeudi, où elle rencontrera des dirigeants de l’industrie.

The Associated Press