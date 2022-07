La France et l’Espagne luttent contre la propagation des incendies de forêt alors que l’Europe étouffe

LA TESTE-DE-BUCH, France – La France a dépêché plus d’avions bombardiers d’eau et des centaines de pompiers supplémentaires pour lutter contre la propagation des incendies de forêt qui étaient alimentés lundi par les vents chauds tourbillonnants d’une vague de chaleur brûlante qui a grillé une grande partie de l’Europe. En Espagne, deux personnes ont été tuées dans des incendies là-bas.

Trois autres avions largueurs d’eau rejoignaient six autres effectuant déjà des passages répétés au-dessus des flammes et d’épais nuages ​​de fumée, a annoncé dimanche soir le ministère de l’Intérieur.

Plus de 200 renforts ont également été ajoutés à la force de 1 500 pompiers qui luttent nuit et jour pour contenir les incendies dans les forêts de pins secs de la région de la Gironde qui envoient également des braises brûlantes dans les airs, propageant davantage les flammes.

L’Espagne a signalé un deuxième décès en deux jours alors qu’elle luttait contre des incendies de forêt. Le corps d’un éleveur de moutons de 69 ans a été retrouvé lundi dans la même zone vallonnée où un pompier de 62 ans est décédé un jour plus tôt lorsqu’il a été piégé par les flammes dans la province de Zamora, au nord-ouest. Plus de 30 incendies de forêt autour de l’Espagne ont forcé l’évacuation de milliers de personnes et noirci 220 kilomètres carrés (85 miles carrés) de forêt et de broussailles.

Elle a mis en garde contre «des perspectives terrifiantes encore pour les jours à venir» – après plus de 10 jours de températures supérieures à 40 ° C (104 ° F), ne se refroidissant que modérément la nuit.

Les vagues de chaleur et la sécheresse liées au changement climatique ont rendu les incendies de forêt plus difficiles à combattre. Les scientifiques affirment que le changement climatique continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs.