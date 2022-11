La France et les USA: pouvez-vous utiliser le même répéteur de signal mobile ?

La communication sans fil est la transmission de données à l’aide d’ondes électromagnétiques qui se propagent dans l’espace. Elles relient une station de base de l’opérateur mobile et un terminal (un téléphone portable) de l’abonné en remplissant la même fonction que le fil d’un téléphone fixe classique.

L’amplificateur 4G pour la France et les États-Unis : quelle est la différence ?

Parfois certaines circonstances empêchent le passage des ondes. Il s’agit de la longue distance jusqu’à l’antenne relais la plus proche, de l’emplacement du téléphone mobile dans le garage, au sous-sol, dans les étages supérieurs d’un gratte-ciel ou dans la maison entourée de la végétation dense. Dans certains cas, la connexion est entravée par le relief – le signal peut être insuffisant à l’intérieur d’un bâtiment situé dans les basses terres ou les montagnes.

Dans les endroits où la puissance du signal est faible, l’amplificateur de signal 4G, également connu sous le nom de répéteur de réseau mobile, représente le moyen le plus fiable pour améliorer la qualité d’Internet 4G.

L’amplificateur de réseau utilise une antenne extérieure pour capter le signal de l’opérateur et le retransmet à l’aide de l’antenne intérieure vers un endroit où le signal n’est pas présent. Ce faisant, l’ampli transmet le signal dans deux directions:

Le canal de liaison descendante (Downlink) est chargé de transmettre le signal de la station de base au téléphone cellulaire. Le canal de liaison montante (Uplink) est responsable de transférer le signal du smartphone de l’utilisateur à la station de base.

Cela est nécessaire pour que les abonnés puissent en même temps parler et entendre leur interlocuteur. Cela peut sembler étrange aujourd’hui, mais dans les premiers téléphones mobiles qui se trouvaient dans les voitures, vous ne pouviez pas faire cela. Il y avait deux options : vous appuyez sur un bouton et vous parlez (mais vous ne pouvez pas entendre), et vous appuyez sur un bouton et vous écoutez (mais si vous dites quelque chose, vous ne pouvez pas être entendu).

Nous avons déjà parlé du fait que la connexion cellulaire utilise des ondes électromagnétiques qui ont un certain nombre de caractéristiques. L’une de ces propriétés est la fréquence. Elle est mesurée en hertz (Hz). 1 Hz est une oscillation par seconde, 1 MHz est un million d’oscillations par seconde. La téléphonie mobile moderne utilise également des fréquences élevées, mesurées en gigahertz (GHz).

La notion des ondes électromagnétiques est importante pour divers domaines de l’activité humaine : la radiocommunication, la télévision, les recherches scientifiques, par exemple, l’astronomie, WiFi et bien sûr, les télécommunications mobiles.

Chaque de ces domaines a reçu un groupe de fréquences qui varient selon le pays. La répartition des bandes de fréquences pour chaque sphère est déterminée et réglementée par les autorités publiques.

Aux États-Unis, la distribution et le contrôle de l’utilisation de la ressource de fréquence sont gérés par deux agences gouvernementales – la NTIA (l’Administration nationale des télécommunications et de l’information) et la FCC (la Commission fédérale des communications). La première est responsable de la réglementation du spectre pour les clients du gouvernement fédéral (Défense nationale, assemblées législatives, sociétés de transport, services de sécurité, services d’urgence, etc.), la seconde est responsable de tous les autres (secteur commercial et privé, divers paliers de gouvernement, industrie du divertissement , etc).

En France, les communications électroniques et les fréquences sont contrôlées par l’ARCEP (l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) et l’ANFR (l’Agence nationale des fréquences).

En Europe, les priorités de la réglementation des fréquences mobiles entre chaque pays sont définies par la CEPT (la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications).

C’est la CEPT qui a initialement choisi la bande des 900 MHz pour la téléphonie mobile GSM. Les Américains utilisent d’autres fréquences pour les communications sans fil, à commencer par la décision de la FCC de lancer le premier standard pour le service de téléphonie cellulaire dans la bande des 850 MHz.

Ensuite les USA ont reçu la fréquence de 1900 MHz pour le standard GSM, tandis que l’Europe a eu les 1800 MHz. Puis la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1992 (la CAMR-92) a sélectionné les 2100 MHz pour la 3G que les États-Unis n’ont pas adopté.

Lorsque d’autres pays ont commencé à mettre en place des systèmes de téléphonie cellulaire, ils ont dû choisir entre les bandes de fréquences européennes et américaines. Le Canada a suivi les États-Unis, le Brésil a adopté les bandes européennes, en même temps la plupart des autres pays d’Amérique latine ont les mêmes fréquences que les USA. Entre-temps, la solution CAMR-92 a été adoptée dans la plupart des pays asiatiques, et l’Australie a tenté de fusionner les deux systèmes en adoptant partiellement les bandes de 850 MHz et 900 MHz.

Malheureusement, cette confusion avec les fréquences se poursuit aujourd’hui, de sorte que les fabricants sont obligés de produire de nombreuses versions de leurs téléphones mobiles pour différents pays.

Pour la 4G en France, les bandes de fréquences suivantes ont été réservées:

700 MHz

800 MHz

1800 MHz

2100 MHz

2600 MHz.

Les États-Unis utilisent les fréquences 4G ci-dessous :

600 MHz

700 MHz

850 MHz

1700 MHz

1900 MHz

2500 MHz.

Pourquoi parle-t-on des fréquences cellulaires avec tant de détails ? Parce que l’une des caractéristiques techniques de l’amplificateur est la fréquence, car le répéteur peut recevoir un signal d’une certaine bande. Pour certains modèles d’appareils, une seule fréquence est possible, mais il existe des amplificateurs multibande, tels que bi-bande, tri-bande ou penta-bande, qui peuvent accepter deux, trois ou cinq fréquences, respectivement.

Dans tous les cas, peu importe que vous choisissiez un amplificateur mono ou multi-bande. Avant toute chose, vous devez faire un choix, guidé par la fréquence 4G à laquelle votre opérateur distribue le signal. Et comme nous l’avons vu, les fréquences 4G en France et aux États-Unis sont différentes. C’est pourquoi les amplificateurs de signal mobile produits pour ces deux pays ont des spécifications différentes en ce qui concerne les fréquences.

Les internautes de n’importe quel pays et les abonnés de n’importe quel fournisseur peuvent acheter un amplificateur 4G ici en choisissant parmi une variété de modèles en fonction de leurs besoins.