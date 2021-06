La France et les États-Unis s’entendent sur les dangers d’une Chine montante, selon Blinken

PARIS – Le secrétaire d’État Antony J. Blinken, s’exprimant dans une interview après une rencontre avec le président français Emmanuel Macron, a déclaré que les États-Unis et la France étaient « sur la même longueur d’onde » dans leur détermination à résister à la possibilité d’un monde dirigé par la Chine. un ordre qui serait « de nature profondément illibérale ».





Lors de sa première visite en tant que secrétaire en France, où il a vécu pendant neuf ans dans sa jeunesse et a fréquenté le lycée, M. Blinken a déclaré que « notre but n’est pas de contenir la Chine » ou « d’essayer de retenir la Chine ». Mais lorsqu’il s’agit de défendre un ordre international libre et ouvert, « nous nous lèverons ».

L’alternative, a-t-il suggéré, était soit l’absence d’ordre – un monde de chaos qui « conduit inévitablement au conflit et qui nous amène presque inévitablement » – ou la domination chinoise. Le défi pour les démocraties était « d’agir pour leur peuple et, espérons-le, pour les peuples du monde entier » afin de renforcer un modèle remis en cause ces dernières années par ses propres fractures internes et par la montée des autocraties.

« Et j’ai découvert que le président Macron pensait exactement de la même manière et se concentrait sur la nécessité d’apporter des résultats pratiques », a déclaré M. Blinken.