La France et l’Égypte font pression sur un routard disparu lors de la visite du chef

PARIS — La famille d’un routard français porté disparu en Égypte il y a près d’un an a profité de la visite du président égyptien à Paris vendredi pour demander une enquête sur la disparition du voyageur de 27 ans. Des membres de la famille et des amis ont brandi des pancartes demandant : « Où est Yann Bourdon, président Sissi ? — espérant attirer l’attention du président égyptien Abdel Fattah el-Sissi avant sa rencontre avec le président français Emmaunel Macron. Mais la police française les a ramassés sur un trottoir et les a emmenés pour des contrôles d’identité avant que le cortège d’el-Sissi ne passe en trombe.

Le bureau de Macron ne dirait pas si le dirigeant français a parlé spécifiquement de Bourdon à el-Sissi. Mais il a déclaré que Macron soulevait des cas individuels dans ses relations avec le président égyptien.

La famille et les amis de Bourdon n’ont pas entendu parler de lui depuis août 2021. Son dernier e-mail à sa sœur était décontracté, positif, comme d’autres que l’étudiant diplômé français a envoyés lors de son voyage d’un an en sac à dos. Il a écrit du Caire : « Je vous recontacterai bientôt. Embrasse tout le monde de ma part. Dis-moi comment va grand-père.

Près d’un an plus tard, ils cherchent désespérément des nouvelles et tout signe de sa disparition fait l’objet d’une enquête. La sœur et la mère de Bourdon ont déclaré qu’elles avaient décidé de rendre l’affaire publique après avoir rencontré des mois de silence ou d’obstruction de la part des autorités égyptiennes.

Le ministère français des Affaires étrangères se dit au courant du dossier et en contact avec les autorités égyptiennes. L’ambassade d’Égypte à Paris n’a pas répondu aux demandes de commentaires de l’Associated Press. Le ministère égyptien des Affaires étrangères et un responsable des médias du gouvernement n’ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires.

La mère de Bourdon, Isabel Leclercq, a décrit sa “grande angoisse et sa grande peur que quelque chose lui arrive et que nous ne puissions pas l’aider”.

“C’est un vide total pour nous”, a déclaré Wendy Bourdon, la sœur de l’homme disparu.

Le seul indice à ce jour est venu d’une enquête de la police française sur le compte bancaire de Yann, selon sa sœur : il a été vidé peu après son dernier e-mail à sa famille, à partir d’un distributeur automatique de billets du Caire.

Sa mère décrit Yann comme “un garçon très social” qui a étudié l’histoire à la Sorbonne et qui parlait quatre langues. Elle dit qu’il est parti en voyage en juillet 2020 “parce qu’il avait envie de rencontrer d’autres peuples, d’autres civilisations”.

Passionné de musées, de lecture et d’apprentissage, il raconte à sa famille le partage d’un repas avec des bédouins qui lui permettent de planter sa tente à côté de la leur. “Cela lui a vraiment fait plaisir”, a déclaré sa sœur.

Il n’a pas toujours eu de connexions Internet, mais quand il l’a fait, il a pris contact par e-mail. Et il envoyait toujours des messages pour les anniversaires de ses proches.

Après son arrivée en Égypte, il a envoyé un message disant qu'”il s’était arrêté dans une auberge au Caire et avait été récupéré par un policier alors qu’il faisait de l’auto-stop”, a déclaré sa sœur. “Il a dit dans son courrier qu’il irait ce jour-là visiter le musée du Caire, le quartier copte et le bazar, et le soir il rencontrerait le policier et des amis qui sont venus le chercher.”

Dans son dernier message du 4 août, “il a dit ‘Je vous recontacterai bientôt.’ Il n’avait pas l’intention de couper le contact avec nous », a déclaré sa mère.

Lorsqu’il a raté l’anniversaire de sa mère en septembre, ils se sont inquiétés mais ont pensé qu’il n’avait tout simplement pas accès à Internet. La famille ne voulait pas non plus lancer une fausse alerte sur son absence.

Mais lorsque l’anniversaire de sa sœur en novembre est venu et s’est déroulé sans un mot, ils ont contacté le ministère français des Affaires étrangères, qui a contacté l’ambassade de France en Égypte, qui à son tour a contacté les autorités égyptiennes. De retour à Paris, la famille dépose un rapport officiel de personne disparue.

Au début, les responsables égyptiens ont affirmé que Yann Bourdon n’était jamais allé en Égypte, ce qui a frustré et déconcerté la famille.

Mais la police nationale française a confirmé qu’il était arrivé à Charm-el-Cheikh, en Égypte, le 25 juillet. Ils ont également découvert que sa carte bancaire avait été utilisée à un distributeur de billets près de la station de métro Sadate au Caire pour vider son compte en quatre versements après son dernier e-mail à sa sœur. Le dernier retrait a été effectué le 7 août.

Sa famille a bien accueilli l’information. « Nous avons pensé, c’est une bonne nouvelle. Ils ont des vidéos de surveillance de l’emplacement. Ils connaissent la période de temps précise à consulter. Nous pensions que cela débloquerait la situation », a déclaré la sœur.

La famille s’est rendue en Égypte en mai et s’est rendue avec des responsables consulaires français pour voir le procureur de Gizeh qui devait superviser l’enquête. Il n’avait aucune information sur l’affaire, a déclaré la sœur.

« Nous avons subi leurs questions pendant trois heures. Ils nous ont demandé toutes les choses qui auraient dû être dans le dossier », a déclaré Leclercq.

Ces dernières années, des groupes internationaux de défense des droits ont documenté un nombre croissant de disparitions forcées par les autorités égyptiennes. Le soulèvement populaire égyptien de 2011 contre Hosni Moubarak, l’ancien président égyptien de longue date, est né d’exigences visant à mettre fin à la brutalité policière et aux pratiques extrajudiciaires.

Depuis l’arrivée au pouvoir d’el-Sissi en 2014, la plupart des libertés acquises après le soulèvement de 2011 ont été révoquées. Le gouvernement a mené une vaste campagne de répression contre la dissidence, emprisonnant des milliers de personnes et en détenant nombre d’entre elles sans procès.

La grande majorité des personnes détenues sont des citoyens égyptiens, à l’exception d’une poignée de journalistes étrangers qui ont été détenus ou expulsés du pays. Les groupes de défense des droits affirment que le nombre total de personnes ayant subi des disparitions forcées par la police reste inconnu.

La sœur de Bourdon dit que les autorités françaises ont été utiles et « très investies. Mais ils n’obtiennent pas non plus d’informations.

La famille espère qu’en attirant l’attention sur l’affaire, d’autres indices pourraient émerger. Face au silence assourdissant des autorités égyptiennes, Leclercq est certaine que son fils n’a pas cessé de communiquer avec sa famille et ses amis de sa propre volonté.

“Si Yann peut nous entendre, où qu’il soit, on a envie de lui dire qu’on le cherche, qu’on ne cessera jamais de le chercher”, a-t-elle déclaré dans un entretien à l’AP.

Étouffée d’émotion, elle a ajouté : « Qu’on va le retrouver. Et que nous le ramènerons.

Les journalistes AP Masha Macpherson et Jade Le Deley ont contribué.