La France et le Royaume-Uni signent un accord pour limiter les traversées de la Manche

PARIS (AP) – Les ministres de l’Intérieur français et britannique ont signé lundi un accord conjoint pour tenter de freiner la migration à travers la Manche – une source régulière de friction entre les deux pays.

Le gouvernement britannique a accepté de verser quelque 72,2 millions d’euros à la France en 2022-2023 en échange d’une augmentation par la France de sa présence sécuritaire de 40 % sur les points d’accès maritimes sur la côte.

Cela représente 350 gendarmes et policiers de plus qui gardent les plages de Calais et Dunkerque.

Le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin et la ministre britannique de l’Intérieur Suella Braverman ont signé l’accord à Paris.

Le pacte contient des propositions pour lutter contre la criminalité sur les routes migratoires régulières, les deux ministres convenant que leurs pays récolteraient des informations sur les migrants interceptés pour aider à lutter contre les réseaux de passeurs.

“Des moyens technologiques et humains” dont des drones pourraient être utilisés sur les côtes françaises pour mieux intercepter les bateaux, ajoute l’accord.

Aucun objectif spécifique pour les interceptions de bateaux n’a été inclus dans l’accord.

La Grande-Bretagne a déclaré que plus de 40 000 migrants ont débarqué sur les plages anglaises cette année seulement.

The Associated Press