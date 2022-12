La France et le Maroc rétablissent des relations normales après un différend sur les visas

Rabat, Maroc (AP) – La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré vendredi que la France avait rétabli des relations consulaires normales avec le Maroc après un différend d’un an lié à la décision de Paris de réduire le nombre de visas pour les Marocains.

Cette décision prise plus tôt cette semaine vise à adoucir les relations entre les deux nations et précède une visite prévue du président français Emmanuel Macron dans ce pays d’Afrique du Nord au début de l’année prochaine.

Colonna, en visite vendredi au Maroc, a également salué les réalisations du pays lors de la Coupe du monde de football, deux jours après la victoire de la France dans un match historique entre le champion en titre et le tout premier demi-finaliste africain.

“Notre objectif est d’améliorer les échanges humains entre la France et le Maroc et de renforcer les liens profonds entre nos deux sociétés qui rendent nos relations si particulières”, a déclaré Colonna lors d’une conférence de presse avec son homologue marocain à Rabat.

La France a annoncé en septembre dernier qu’elle réduirait considérablement le nombre de visas accordés aux ressortissants algériens, marocains et tunisiens. Le gouvernement français a déclaré à l’époque que la décision avait été prise parce que ces pays avaient refusé de fournir des documents consulaires à leurs citoyens expulsés de France après être arrivés illégalement.

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a déclaré que la décision française de normaliser les relations “va dans la bonne direction” suite aux tensions suscitées par le différend sur les visas.

“Bien sûr, il y a eu des réactions populaires et aussi de personnes qui ont été touchées par cette décision. Je pense que tout le monde est conscient de cela », a-t-il déclaré. “Aujourd’hui, la décision de rétablir des relations consulaires normales est à nouveau une décision unilatérale que le Maroc respecte et ne commenterait pas officiellement.”

Les deux ministres ont souligné que les deux pays sont des partenaires majeurs en matière d’économie, d’éducation et de sécurité et partagent les mêmes points de vue sur de nombreuses questions internationales en Afrique et au Moyen-Orient.

The Associated Press