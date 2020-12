La France et le Japon ont signalé leurs premiers cas de la variante du coronavirus qui a provoqué des verrouillages en Grande-Bretagne et on craint d’être plus contagieux que les autres souches.

Le premier cas signalé en France est un Français qui vit en Angleterre et est retourné dans son pays d’origine le 19 décembre, a rapporté l’Associated Press. Il a été testé positif pour la variante le jour de Noël et s’isole maintenant chez lui dans la ville centrale de Tours, sans symptômes.

Vendredi également, le Japon a annoncé que cinq personnes avaient été testées positives pour la nouvelle variante après leur arrivée de Grande-Bretagne et après avoir été testées alors qu’elles étaient en quarantaine à l’aéroport, l’agence de presse Kyodo signalé. Ils ont tous moins de 70 ans et tous sauf un sont asymptomatiques.

La propagation rapide de la variante du virus – qui peut être plus transmissible que d’autres – a conduit au verrouillage de Londres et du sud de l’Angleterre cette semaine. Les restrictions s’élargiront encore samedi, et un verrouillage national n’a pas été exclu.