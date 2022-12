La France et l’Argentine apportent plusieurs intrigues à la finale alléchante de la Coupe du monde

CNN

Et juste comme ça, après 62 matchs sur près d’un mois, le décor de la finale phare de Qatar 2022 était planté.

L’Argentine, double championne, a dominé la Croatie lors de la première demi-finale plus tôt dans la semaine, tandis que la France, championne en titre, a mis fin au rêve du Maroc en Coupe du monde 2022 avec une victoire 2-0 mercredi.

L’attention se tourne maintenant vers le stade de Lusail, où ce dimanche, Les Bleus va affronter L’Albiceleste dans une finale qui a plusieurs intrigues.

La France est le premier champion à atteindre la finale en deux décennies, tandis que l’Argentine vise un troisième titre. Disputant une quatrième finale, Les Bleus tente également de devenir la première équipe à conserver la Coupe du monde depuis que le Brésil a réussi l’exploit il y a 60 ans.

Selon le dernier classement de la FIFA, l’Argentine est n°3, tandis que la France est n°4.

Le match offre une dernière chance à Lionel Messi, 35 ans, de réaliser son rêve de toujours de guider l’Argentine vers son troisième titre.

Se dressant sur le chemin de Messi se trouve son coéquipier du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, alors que la France cherche à remporter deux trophées consécutifs de la Coupe du monde.

Après une défaite choc face à l’Arabie saoudite lors de son premier match de groupe, la campagne de Coupe du monde de l’Argentine a pris le pire départ possible.

Cependant, l’équipe de Lionel Scaloni s’est regroupée et a retrouvé au cours des cinq matches suivants la forme qui a vu l’Argentine enchaîner 36 matches sans défaite avant cette défaite face à l’Arabie saoudite.

Et comme si souvent auparavant, le magique Messi a jeté son sort sur les équipes adverses à Qatar 2022, faisant tout ce qui est en son pouvoir pour que l’Argentine ait les meilleures chances possibles de remporter un premier titre de Coupe du monde depuis 1986.

Il y a eu la touche et l’arrivée contre le Mexique en phase de groupes, la passe sublime pour préparer le premier but de l’Argentine contre les Pays-Bas, puis un penalty et une passe décisive qui ont vu son pays battre la Croatie 3-0 en demi-finale mardi.

Dimanche, Messi aura une dernière chance de remporter – et de soulever – le trophée, devant quelques-uns des 40 000 supporters argentins estimés avoir voyagé au Qatar pour cette Coupe du monde. Il y a huit ans, Messi et l’Argentine ont atteint la finale de la Coupe du monde organisée par le Brésil, mais ont été battus 1-0 par l’Allemagne.

Lorsqu’on lui a demandé si le match de dimanche serait son dernier en Coupe du monde, Messi a répondu : “Oui. Sûrement oui. Il y a beaucoup d’années jusqu’au prochain et je ne pense pas l’avoir en moi et finir comme ça est le mieux.

“[I feel] beaucoup de bonheur de pouvoir y parvenir. Terminer ma carrière en Coupe du monde en disputant mon dernier match en finale.

“Tout ce que j’ai vécu dans cette Coupe du monde, ce que les gens ont vécu et à quel point les gens en Argentine apprécient tout cela est très émouvant”, a-t-il déclaré.

En cours de route, Messi a été habilement aidé par l’attaquant Julian Alvarez, qui a marqué deux des trois buts pour vaincre Croata en demi-finale, et le milieu de terrain Alexis Mac Allister.

Le gardien Emi Martinez s’est également fait aimer des supporters argentins avec deux arrêts lors de la séance de tirs au but contre les Pays-Bas en quart de finale, après ses exploits en demi-finale de la Copa America contre la Colombie l’année dernière.

Mbappé, qui est à égalité avec Messi en tant que meilleur buteur de ce tournoi, fera de son mieux pour faire dérailler l’Argentine, la France cherchant à avoir l’équipe la plus complète du tournoi.

Antoine Griezmann a fourni une grande partie de la force créative de la France, tout en aidant défensivement. La star de l’Atletico Madrid a joué un rôle déterminant dans la victoire de la France contre l’Angleterre, traversant superbement Olivier Giroud pour ramener le vainqueur de la France dans une victoire 2-1 en quart de finale.

Comme Griezmann, Giroud, 36 ans, a connu une renaissance dans cette Coupe du monde, après avoir échoué à marquer un seul but en 2018.

Mais à Qatar 2022, l’attaquant de l’AC Milan a marqué quatre buts en Coupe du monde – un seul derrière Mbappé – et est devenu le meilleur buteur de tous les temps en France.

Vainqueur de la Coupe du monde avec la France comme joueur en 1998 et comme Les Bleus’ Entraîneur en 2018, Deschamps a déclaré qu’il souhaitait que ses joueurs savourent leurs réalisations à Qatar 2022.

« Cela fait un mois que nous sommes avec les joueurs. Ce n’est jamais facile », a déclaré Deschamps, par la FIFA, après la victoire de la France sur le Maroc.

“Mais ça a été une telle joie jusqu’à présent, et que mes joueurs, le groupe a été récompensé pour ce succès. On va aller chercher le titre dimanche.

« Nous allons prendre le temps. Je dis ceci à mon staff et à mes joueurs : “Profitez de chaque instant de la journée pour vraiment apprécier et savourer le moment.” Dans quatre jours, nous allons jouer pour un titre mondial. Nous allons en profiter maintenant et nous préparer pour le dernier match de cette Coupe du monde.