La France et l’Allemagne unissent leurs forces contre la migration en provenance de Tunisie à la suite de la dernière tragédie méditerranéenne

TUNIS, Tunisie (AP) – Les ministres allemand et français chargés de réguler les migrations unissent leurs forces pour tenter de limiter les décès sur les routes dangereuses à travers la mer Méditerranée, se rendant dimanche pour des entretiens avec le président et leur homologue en Tunisie, une importante étape nord-africaine pierre aux migrants qui tentent d’atteindre l’Europe au péril de leur vie.

Le voyage de deux jours des ministres de l’Intérieur allemand et français, Nancy Faeser et Gérald Darmanin, fait suite à ce que l’on craint d’être le naufrage de migrants le plus meurtrier depuis des années en Méditerranée – le naufrage la semaine dernière d’un bateau de pêche rempli d’hommes, de femmes et d’enfants tentant de rejoindre l’Italie depuis la Libye, voisine de la Tunisie.

Plus de 500 migrants sont présumés s’être noyés dans le naufrage mercredi au large de la côte sud de la Grèce, ce qui a renouvelé les critiques sur l’échec de plusieurs années de l’Europe à prévenir les tragédies migratoires.

L’agence des Nations Unies pour les migrations a déclaré qu’il pourrait s’agir du deuxième naufrage de migrants le plus meurtrier enregistré – après le naufrage en avril 2015 d’un autre navire sur la route Libye-Italie qui a tué environ 1 100 personnes.

Une déclaration du bureau du ministre allemand au sujet de son voyage avec Darmanin a déclaré: «Nous voulons créer des routes de migration légales afin de supprimer la base du commerce inhumain des passeurs. Nous voulons que les droits humains des réfugiés soient protégés et que les terribles morts en Méditerranée cessent. »

Avec des migrants, principalement d’Afrique subsaharienne, qui entreprennent des traversées maritimes périlleuses depuis la Tunisie en nombre sans précédent, les autorités européennes demandent une action renforcée du gouvernement du président tunisien de plus en plus autocratique, Kais Saied.

Au cours des trois premiers mois de cette année, les autorités tunisiennes ont intercepté 13 000 personnes sur des bateaux au large de la ville portuaire de Sfax, dans l’est de la Tunisie, principale route vers l’Europe pour les Africains subsahariens, qui n’ont pas besoin de visa pour se rendre en Tunisie.

En plus de travailler à réduire les flux de migrants en provenance de Tunisie, les autorités européennes offrent également une aide pour stabiliser le pays d’Afrique du Nord, qui est au milieu de sa crise économique la plus profonde depuis une génération. Les dirigeants européens en visite en Tunisie au début du mois ont promis plus d’un milliard d’euros d’aide financière, dont 100 millions d’euros destinés cette année à la gestion des frontières tunisiennes et aux opérations de recherche et de sauvetage et de lutte contre la contrebande.

La déclaration du ministre allemand a indiqué que les discussions se concentreraient sur « d’importants problèmes actuels de migration et de sécurité », notamment la promotion des canaux de migration légaux, la réduction de la migration irrégulière et du trafic de personnes, le renforcement des opérations de sauvetage en mer et la promotion du retour volontaire des migrants non autorisés à rester dans l’Union européenne. .

Darmanin, le ministre français, n’a pas détaillé à l’avance ses objectifs pour le voyage en Tunisie. Mais son ministère a confirmé lundi des rendez-vous prévus pour Darmanin et Faeser avec leur homologue tunisien et avec Saïed. Outre les questions migratoires et les efforts renforcés espérés contre les passeurs, le ministre français souhaite également discuter des questions de sécurité suite à une attaque sur une île tunisienne lors d’un pèlerinage juif annuel en mai.

Lors de l’attaque de Djerba, un garde de la marine tunisien a tiré et tué un collègue et deux civils – dont un Français – alors qu’il tentait d’atteindre le temple Ghriba, vieux de 2 500 ans, l’une des plus anciennes synagogues d’Afrique. Les agents de sécurité ont tué l’agresseur. Dix personnes ont été blessées.

John Leicester au Pecq, France, et Kirsten Grieshaber à Berlin y ont contribué.

